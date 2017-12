CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NIENTE DIETROFRONTUDINE «Non faccio né dispetti né favori, ma il mio lavoro. Se si mette in discussione tutto ciò che decide il Governo, allora si è all'anarchia». Il prefetto di Udine, Vittorio Zappalorto, non ribatte tono su tono agli attacchi giunti da Tarvisio alla notizia che l'ex caserma Meloni nella frazione di Coccau aprirà i battenti per raccogliere 25 profughi che potrebbero salire a 40, tanti sono i posti disponibili in quel luogo di proprietà dello Stato. Tuttavia, conferma di «andare diritto per la strada» intrapresa.In...