Nidi, è corsa al bonus per i bimbi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BONUS NIDOUDINE Le rette dell'asilo nido non sono spesa da poco, tuttavia i soldi in cassa della Regione sono quelli che sono. Le risorse non sono infinite e allora occorre privilegiare le famiglie con bambini piccoli che presentino le più difficili condizioni economiche. In attesa magari che dallo Stato con la manovra per il 2020 arrivi un sostegno ulteriore. Con tale spirito, la Regione attribuisce per l'annata scolastica 2019-2020 fino a 600 euro al mese di contributo alla frequenza dell'asilo nido alle famiglie con Isee inferiore a...