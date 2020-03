ISTRUZIONE

UDINE «Rispetteremo gli impegni assunti: gli asili nido sono temporaneamente chiusi, ma per ciò non si ferma l'erogazione dei contributi regionali destinati alle famiglie e ai gestori delle strutture che forniscono servizi per l'infanzia. Cooperative e lavoratori avranno accesso agli ammortizzatori in deroga».

L'ASSESSORE

Lo ha assicurato ieri l'assessore regionale alla Famiglia, Alessia Rosolen, a margine della riunione della Giunta regionale, tenutasi in videoconferenza, nella quale è stato approvato il Regolamento per l'abbattimento delle rette dei servizi educativi per l'infanzia riguardante l'anno 2020/2021.

«Per quest'anno abbiamo triplicato le risorse per abbattere le rette, portandole a oltre 22 milioni, e rispetteremo gli impegni assunti a sostegno di famiglie e strutture in questa fase estremamente delicata», ha aggiunto l'assessore. Il Regolamento approvato ha diverse novità, rispetto a quello in vigore l'anno scorso: il tetto dell'Isee per essere famiglia beneficiaria è salito da 30mila a 50mila euro.

«Abbiamo deciso di uniformare il requisito di accesso ha spiegato Rosolen per sostenere tutte le famiglie, facilitando l'accesso ai servizi per la prima infanzia e rispondendo ai bisogni di conciliazione tra vita e lavoro, in particolare delle madri».

L'IMPORTO

Tuttavia, l'importo del contributo regionale varierà a seconda dell'Isee, «con l'obiettivo di sommare il beneficio regionale alle misure nazionali». Inoltre, la domanda non dovrà più essere presentata in forma cartacea, ma online, con Spid o Carta regionale servizi. Un'ulteriore novità sta nel fatto che il sostegno della Regione sarà maggiore per il tempo pieno rispetto a quello per il tempo parziale. Al beneficio regionale potrà essere sommato il Bonus nido erogato dall'Inps, che varia d 136 a 272 euro.

CONTRIBUTI

Quindi, «con una simulazione di retta pari a 600 euro ha esemplificato l'assessore Rosolen -, per le famiglie con due o più figli l'asilo nido sarà gratuito, mentre la spesa delle famiglie con un unico figlio sarà compreso tra i 77 e i 213 euro. Se una famiglia ha due o più figli minori iscritti contemporaneamente a uno dei servizi educativi per l'infanzia, il beneficio è riconosciuto a tutti i figli con lo stesso importo».

A.L.

