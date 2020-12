MALTEMPO

UDINE Bianco risveglio per il Friuli Venezia Giulia ieri mattina con la neve che ha iniziato a cadere inizialmente sulla pianura, coprendo Udine e dintorni, così come la parte alta di Trieste e il Carso per poi raggiungere la pedemontana e la montagna friulana con accumuli che hanno raggiunti i 10 centimetri tra Forni di Sopra, Sappada e Tarvisio. Sulla costa invece Bora sostenuta, con raffiche fino a 97 chilometri orari. L'annunciata ondata di freddo ha portato un brusco calo delle temperature. Sul Monte Lussari, come indica l'Osmer Arpa, il termometro segnava -11 gradi; e sul Monte Zoncolan -6,7; a Udine un grado, a Trieste 3. Le precipitazioni via via si sono attenuate fino ad annullarsi lasciando spazio solo al vento. Secondo le previsioni oggi la neve cadrà sopra i 400 metri, le precipitazioni potranno essere da moderate ad abbondanti. Piogge e nevicate sono previste anche nelle giornate di venerdì e sabato. Le temperature subiranno un ulteriore drastico calo. Mezzi spargisale e lame sgombraneve all'opera su tutta la rete di Autovie Venete e di Autostrade per l'Italia. Solo lievi disagi alla circolazione. Oltreconfine invece la Dars, Società autostradale della Slovenia, ha chiuso l'accesso ai mezzi pesanti ai valichi di Fernetti e Rabuiese. Per questo motivo Autovie Venete ha dato attuazione al Protocollo per i tir. In sostanza, i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate diretti verso il confine sono stati fatti deviare sulla A34 e fermati sulla corsia di marcia del tratto tra Villesse e Gradisca d'Isonzo lungo la direttrice che porta a Gorizia, in attesa della riapertura dei valichi. Friuli Venezia Giulia Strade ha invece comunicato che a causa dell'intensa nevicata nella zona del passo, si è reso necessario chiudere la SR552 del Passo Rest dal km 7+300 a 23+800. Nella prima mattinata di ieri invece probabilmente a causa del maltempo c'è stato uno scontro tra una macchina e una bicicletta, in viale Palmanova, a Udine, all'altezza della rotonda del supermercato Pam Panorama. La donna in sella alla bicicletta è caduta a terra e ha riportato un trauma alla schiena. È stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Udine. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti poi in via Ramandolo, alla periferia di Nimis, per prestare soccorso a un uomo che mentre lavorava in un appezzamento di sua proprietà per tagliare un albero è stato violentemente colpito dal fusto, riportando un trauma. Le condizioni del ferito, fortunatamente, non sono gravi: è stato trasferito in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale di Udine, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti e le cure necessarie. A Tolmezzo infine la Squadra Volante del commissariato di Polizia ha rintracciato un anziano che si era allontanato dall'ospedale di Tolmezzo, trovandolo poi nella frazione di Caneva, mentre camminava in direzione di Villa Santina. L'ottantacinquenne, residente a Zuglio, stava camminando sulla carreggiata in pigiama e in ciabatte con una temperatura esterna vicina agli zero gradi ed era in stato confusionale. Ai poliziotti ha riferito che voleva recarsi a casa, ma non si era reso conto di aver completamente sbagliato la direzione. Presentava una lieve ipotermia ed è stato subito soccorso e coperto con la giacca di uno degli agenti per poi essere portato in un vicino capannone di un'attività artigianale per poter essere rifocillato in attesa dell'ambulanza, che lo ha riportato in ospedale a Tolmezzo. L'anziano si era allontanato dal reparto di medicina dell'ospedale con l'obiettivo di far ritorno a casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA