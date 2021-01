L'ALLARME

TARVISIO Si è temuto il peggio ieri pomeriggio a Tarvisio quando la falda di un tetto a causa del peso della neve si è inclinata pericolosamente verso il dormitorio dell'asilo nido cittadino. Fortunatamente tutto si è risolto senza alcuna ripercussione sui bimbi. Sul posto è intervenuta la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, attivata dalla Sores di Palmanova alle 14.30 a supporto della Protezione Civile. Inizialmente si era ipotizzato di dover evacuare la struttura per problematiche di staticità, ma la misura prudenziale non si è rivelata necessaria. I tecnici del Cnsas hanno operato quindi per lo sgombero della neve in sicurezza. Il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette ha voluto rassicurare la cittadinanza con un post sui social nel corso del pomeriggio: Nessuna inclinazione dell'edificio e nessun pericolo per chi si trova all'interno ha spiegato. Ma in montagna, dopo le abbondanti nevicate della scorsa settimana, continua il lavoro dei Vigili del Fuoco, del soccorso alpino e dei volontari di protezione civile giunti un po' da tutta la regione per alleggerire le coperture di edifici pubblici e privati dal peso di oltre un metro di coltre nevosa, anche perchè i crolli parziali sono all'ordine del giorno. A Villa Santina per esempio è sprofondato una parte di tetto del capannone ex Euroholz, ora Segheria De Infanti, nella zona industriale del paesino carnico. Lo stabile, rilevato dalla famiglia De Infanti dopo il fallimento della Euroholtz, era stato in parte messo in sicurezza ma mercoledì notte, proprio a causa della neve, ha ceduto una parte della copertura, schiantandosi verso l'interno ed investendo anche un macchinario, con ingenti danni. Sul posto è giunto anche il sindaco di Villa Santina, Domenico Giatti, che ha subito interessato anche il vicegovernatore del Fvg, Riccardo Riccardi, per cercare un supporto a questa importante e operosa azienda carnica. Ieri mattina è stato rinvenuto un pacco anonimo sulla porta del municipio di Bertiolo, lasciato nella cassetta delle certificazioni, il plico aveva delle scritte sopra strane, perciò ha spiegato il sindaco Daniela Viscardis - abbiamo chiamato i carabinieri per i dovuti controlli, anche a tutela del personale e dell'Ente. I carabinieri non hanno ritenuto di sottovalutare la situazione, e hanno allertato questura e artificieri per l'apertura del pacco in sicurezza. Una volta aperto, all'interno c'era un altro biglietto con frasi incomprensibili e di difficile interpretazione, con oggetti insignificanti. Il tutto è al vaglio dei carabinieri. Di fatto è risultato essere nulla di pericoloso ha concluso il sindaco - certo resta il dubbio a chi volesse rivolgersi l'autore e quali siano le motivazioni. Purtroppo in questi tempi non si può sottovalutare nulla.

