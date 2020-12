LA NOVITÀ

TARVISIO Come gli amanti della montagna sanno, la stagione invernale non è solo ed esclusivamente sci alpino. Anche se gli impianti di risalita sono chiusi per effetto delle misure di contenimento dell'epidemia da coronavirus, molte sono infatti le alternative che permettono di trascorrere questo inizio di stagione sulla neve in totale sicurezza. Si va dallo sci alpinismo alle ciaspole, dalle passeggiate sulla neve allo sci di fondo: l'altra neve, insomma, dove tutte le attività si possono svolgere perché sono garantiti i distanziamenti e il rischio di assembramento è in pratica azzerato. Le copiose nevicate di questi giorni non sono state vane, dunque, dando il via a una nuova voglia di rispondere alle difficoltà legate alla pandemia che sembrava aver fermato completamente il mondo dello sci.

SUBITO IN PISTA

La prima a reagire è stata Sappada dove, grazie al lavoro dell'Asd Camosci in collaborazione con il Consorzio Sappada Dolomiti Turismo e PromoTurismo Fvg, da ieri è aperta la storica pista da fondo: tre chilometri e mezzo dove gli amanti degli sci stretti, anche non atleti, possono praticare in assoluta sicurezza lo sci nordico. Un'opportunità vista come una nuova iniezione di fiducia in un comparto in difficoltà, come ha voluto ribadire l'assessore al turismo e allo sport di Sappada Silvio Fauner che di altra neve se ne intende. Da oggi farsi una sciata in mezzo ad ambienti incontaminati e resi ancora più unici dalla tanta neve caduta sarà possibile anche in Valcanale.

NEL TARVISIANO

A Tarvisio è aperta la pista Arena Paruzzi: cinque chilometri di tracciato battuto che, come accade ogni anno, sarà disponibile gratuitamente per tutti. Tre le piste per lo sci di fondo preparate in Comune di Malborghetto. Si tratta della piana di Valbruna (4 km), della cross country arena Piero di Lenardo (4 km) e della Saisera Alta (7 km con partenza dal parcheggio P3). Anche in questo caso, grazie a un accordo con PromoTurismo Fvg, la giunta comunale ha deciso di estendere a tutti l'accesso gratuito ai tracciati. Oggi e domani dalle 16 alle 19.30, inoltre, sarà aperto anche il nuovo percorso a piedi Advent Pur che si snoda sempre attraverso la piana di Valbruna. Chiusa, invece, la strada dell'Alpe di Ugovizza e il Puanina Winter, mentre è sconsigliata, a causa del rischio valanghe, la pratica del fuori pista.

IN CARNIA

Aperti a pagamento anche i circa 8 chilometri dell'anello Tagliamento a Forni di Sopra, che ha moltiplicato gli sforzi per rimettere in sicurezza la viabilità, mentre per sui 2,5 chilometri della pista Laghetti di Timau potranno sciare i soli tesserati Fisi.

SUL PIANCAVALLO

Nella destra Tagliamento sono cinque i chilometri per gli amanti dello sci nordico a disposizione da oggi: si tratta dell'anello agonistico (circa 2,5 km), del Roncjade e del collegamento tra i due tracciati. In questo caso, però, l'accesso alle piste sarà a pagamento.

LA TELECABINA DEL LUSSARI

Intanto nel polo di Tarvisio si continua a lavorare per permettere ai pedoni di raggiungere il Monte Lussari utilizzando la telecabina. Ancora non ci sono conferme sulla data di apertura ufficiale, che potrebbe avvenire già sabato prossimo, ma la volontà è riuscire a predisporre il tutto per le vacanze di Natale. La telecabina del Monte Lussari, infatti, non è considerata esclusivamente impianto a fune ma anche mezzo di trasporto pubblico locale cosa che ne permette l'apertura. Ovviamente rispettando tutte le norme di sicurezza anti Covid-19 e con una capienza che si è deciso di limitare al 50% e quindi a sole quattro persone alla volta se non conviventi. Nel Tarvisiano novità in vista anche per lo sci alpino: grazie a un accordo con la Fisi regionale, infatti, anche a qui a breve potrebbero riaprire le piste seppur per i soli allenamenti.

Tiziano Gualtieri

