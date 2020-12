MALTEMPO

UDINE Intere frazioni ancora isolate, interruzioni della corrente elettrica e delle linee telefoniche da oltre 24 ore, frane e smottamenti che continuano a limitare i collegamenti tra le vallate, decine e decine di interventi di protezione civile che si accumulano, scuole che rimarranno chiuse anche nella giornata di oggi e in alcuni casi, come a Sappada, fino a venerdì. Si aggrava ulteriormente il bollettino del maltempo in Friuli dopo la perturbazione incominciata sabato con pioggia e soprattutto neve abbondante nell'intero arco alpino e prealpino.

I FRONTI DI CRISI

Slavine, allagamenti, alberi caduti, pali pericolanti, automobilisti in difficoltà. Sono circa un centinaio gli interventi effettuati dai vigili del fuoco tra la serata di martedì e il tardo pomeriggio di ieri. Per le frazioni isolate di Forni Avoltri Sigiletto, Frassenetto, Collina e Collinetta, 137 residenti è ancora in fase di ripristino la viabilità forestale, per un uso limitato (alcune ore al giorno) ad autoveicoli adeguati, dopo la frana di domenica che ha interrotto la strada comunale. Ieri sul posto il vicegovernatore Riccardi per un sopralluogo assieme al sindaco Romanin. «Nelle prossime ore ha detto Riccardi verrà effettuata una stima degli interventi necessari per ripristinare la viabilità principale, interrotta a causa di una frana le cui origini e dimensioni saranno quantificate se le condizioni atmosferiche lo consentiranno. Per quel che riguarda i collegamenti elettrici, l'Enel cercherà di garantire il servizio di fornitura energetica nelle frazioni con i generatori».

VIABILITA COMPROMESSA

La viabilità resta difficoltosa in montagna con numerose strade chiuse o percorribili a senso unico alternato. Tutti i passi montani sono chiusi, dalla Mauria verso il Cadore al Passo di Monte Croce Carnico e Pramollo verso l'Austria, così come il valico italo-sloveno di Uccea, a seguito della chiusura nel pomeriggio di ieri della regionale 646 da Lusevera verso il confine causa alberi sulla carreggiata e caduta neve. Due squadre meccanizzate di Strade Fvg hanno liberato dagli alberi la sella di Mena lungo la Regionale 512 del Lago a Cavazzo. Stesse situazioni a Malborghetto Valbruna, a Paularo, a Comeglians, lungo la strada panoramica delle Vette; a Tolmezzo e a Villa Santina dove un albero di circa sette metri è finito sui cavi telefonici. A Cedarchis di Arta Terme e a Zuglio, così come a Socchieve. Nella Val Canale situazioni di criticità a Tarvisio in via Valcanale e a Coccau; a Dogna e a Resiutta, sempre sulla statale 13, a Lischiazze di Resia e a Pontebba dove sono stati tranciati i fili dell'ex linea dell'alta tensione ferroviaria ed è stato lo stesso sindaco a chiamare i vigili del fuoco. I pompieri sono accorsi in aiuto anche delle persone che era bloccate in zona Cesclans, a Cavazzo e in via delle Terme a Malborghetto. A Fusine, poi, un camion è finito di traverso. Disagi anche sulla linea ferroviaria Carnia-Udine, con alcuni collegamenti sostituti dai bus; in mattinata rallentamenti anche tra Cormons e Gorizia a causa di rami caduti sulla rete elettrica.

IN PIANURA

L'acqua ha invaso abitazioni e scantinati in particolare nel Medio e Basso Friuli, tra Manzano, Orsaria di Premariacco, Cervignano (allagamenti di casa in via Udine e di una centrale termica in via Gorizia), Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia. Ad Aquileia intervento della protezione civile dopo l'allagamento della preziosa cripta degli affreschi all'interno della Basilica, dove si erano accumulati dieci centimetri d'acqua, e quella degli Scavi dove l'acqua ha invece raggiunto i quaranta centimetri d'altezza. Oggi i tecnici della Soprintendenza effettueranno un sopralluogo sull'area.

L'EVOLUZIONE

L'allentamento dell'intensità delle precipitazioni dal pomeriggio di ieri ha permesso di portare avanti gli interventi più urgenti ma l'allerta meteo sul Friuli Venezia Giulia è stata ulteriormente prorogata fino alle 12 di venerdì 11 dicembre. Il rischio - contrassegnato dal colore arancione - è quello di valanghe, ghiaccio al suolo e di acqua alta tra Lignano, Grado e Trieste. Nel pomeriggio di oggi saranno possibili precipitazioni residue in genere deboli o moderate. Quota neve oltre 400 metri circa sulle Alpi, 600-800 sulle Prealpi. Soffierà ancora Bora da moderata a sostenuta sulla costa. Possibili locali foschie notturne mentre venerdì, a una settimana esatta dall'esordio dell'evento meteorologico estremo, i fenomeni dovrebbero esaurirsi.

