IL QUADRO

TOLMEZZO Oltre due metri e mezzo di neve sullo Zoncolan e sul Lussari, oltre un metro a Forni di Sopra e Sappada, 60 centimetri a Tarvisio, mezzo metro a Tolmezzo. La nuova nevicata che ha interessato il Friuli dalla notte di lunedì ha portato ancora una volta disagi e ripercussioni sul territorio anche se stavolta fortunatamente rispetto 20 giorni fa, le linee dell'alta tensione hanno retto limitando i blackout elettrici. Dalla Protezione civile regionale è arrivata la proroga dell'allerta meteo di colore arancio per la montagna e la pedemontana fino al pomeriggio di domani, mercoledì.

BRUSCO RISVEGLIO

Come era stato annunciato la neve ha fatto la comparsa nelle prime ore di lunedì, dalla montagna alla pianura e pure qualche spruzzata sulla costa. Anche Udine si è risvegliata imbiancata e così parecchie zone del Pordenonese. Scenari suggestivi poi rovinati dalla pioggia che ha preso il sopravvento a metà mattinata mentre dai 400 metri in su ha sempre continuato a nevicare. Nel frattempo sono stati diversi i problemi alla circolazione sia lungo l'Autostrada A23 da Udine Nord verso Tarvisio, con una lunga colonna di tir che si sono fermati causa blocco in ingresso in Austria e poi soprattutto nel Friuli Collinare e nella conca tolmezzina causa mancato spargimento del sale o passaggio ritardato dei mezzi spazzaneve: a Fagagna si è verificato un incidente tra due auto fortunatamente senza gravi conseguenze, scontro frontale tra due auto anche a Rivoli di Osoppo; numerose auto sono rimaste bloccate a causa dell'intensa nevicata lungo la strada regionale da Villa Santina a Tolmezzo, altre auto si sono fermate sulla strada per Cavazzo Carnico. Un camion ha generato un blocco nel transito lungo la SS355 tra Ovaro e Villa Santina. Lungo l'autostrada A4, in direzione di Torino, corsia di sorpasso chiusa per la presenza di ghiaccio tra il bivio A4/A23 e San Giorgio di Nogaro.

VIABILITÀ

Chiusa la regionale 110 del Passo Pramollo, chiusa la regionale 73 del Lumiei per rischio valanghe. Allagamenti nel sottopasso in comune di Campoformido che risulta chiuso e cadute di alberi a San Giorgio di Nogaro. Il vento ha causato la rottura degli ormeggi ad imbarcazioni a Cervignano e caduta di pali telefonici a Muzzana del Turgnano. Circa 100 mezzi spargisale e spazzaneve sono in azione da domenica sera per quanto riguarda le tratte gestite da Autovie Venete e altrettanti lungo la A23 gestita da Autostrade per l'Italia. Trenitalia invece ha deciso di attivare il piano neve sopprimendo alcuni convogli e rivedendo alcune delle proprie corse, in particolare lungo le linee Carnia-Udine, Casarsa-Portogruaro e Sacile-Maniago. Ritardi nella circolazione ferroviaria si sono avuti poi a causa dello snodo di Conegliano. I principali fiumi regionali sono sotto il livello di guardia. Quanto alla marea, nella mattinata si è registrato un picco con allagamenti localizzati a Grado (Riva Bersaglieri). Da inizio evento hanno operato 500 volontari di Protezione civile di 65 Comuni per interventi di spargimento sale, sgombero neve, acqua alta e mareggiate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA