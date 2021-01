MALTEMPO

TOLMEZZO Sono terminate ieri, dopo tre giorni di lavoro, le operazioni di messa in sicurezza dei tetti appesantiti dalla neve nello stabilimento della Solari di Pesariis e in un'azienda agricola di Forni di Sopra. Si continua invece a spalare neve a pieno ritmo sui tetti delle case, nelle strade e nei piazzali al fine di migliorare la viabilità in vari centri della Carnia.

TASK FORCE POMPIERI

Rimane schierato fino al termine di tutti i lavori, che salvo un peggioramento delle condizioni meteo dovrebbero terminare entro domani, il contingente di Vigili del fuoco e mezzi speciali schierati nei giorni scorsi. Sono impiegati, oltre alle squadre operative del Comando provinciale di Udine, un ulteriore contingente di 60 uomini e 25 mezzi speciali tra macchine operatrici per il movimento, frese, autoscale piattaforme aeree e un autofurgone adibito a posto di comando avanzato con operatori Tas (Topografia applicata al soccorso), provenienti dai comandi Vigili del fuoco di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Piacenza, Reggio Emilia, Bergamo, Pordenone e Trieste.

VIABILITÀ

Sul fronte viabilità rimangono chiusi il Passo di Monte Croce Carnico verso l'Austria, le regionali di Passo Pramollo, Forcella Lavardeit, Val Raccolana tra Sella Nevea e Cave del Predil, Val Pontaiba tra Ligosullo e Paularo e Val d'Incarojo. Nella giornata di ieri ci sono stati una serie di sopralluoghi da parte dell'assessore alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, che ha confermato la richiesta dello stato di emergenza, così come era stato preannunciato a inizio settimana dal collega del Veneto, Gianpaolo Bottacin. Il vicepresidente della Regione Fvg ha incontrato sia i sindaci delle località colpite dalle abbondanti nevicate dei giorni scorsi, sia i circa 700 volontari dei gruppi comunali di Protezione civile. Li ha ringraziati per il lavoro che stanno svolgendo.

PROTEZIONE CIVILE

Dopo i passaggi nelle località della montagna pordenonese, Riccardi ha raggiunto Forni di Sopra, Forni di Sotto, Pontebba e Tolmezzo. «Ho ritenuto opportuno - ha spiegato - dimostrare che la Regione è vicina ai cittadini che stanno vivendo questa emergenza. Una vicinanza non solo simbolica ma attiva, in quanto con i sindaci abbiamo effettuato una ricognizione dei danni e dei costi da trasmettere poi al Dipartimento nazionale della Protezione civile». Riccardi, ringraziando i volontari dei Gruppi comunali, ha sottolineato come l'operato della Protezione civile sia risultato importante nel liberare strade e marciapiedi, dove i mezzi meccanici non potevano intervenire. «Questo della neve - ha detto ancora Riccardi - è solo uno dei fronti sui quali siamo impegnati. Ricordo, per quel che riguarda il Covid, che ci sono altre squadre di protezione civile che portano i beni di prima necessità a coloro, specialmente anziani, che sono sottoposti a un regime di isolamento o di quarantena. Inoltre, sempre nell'ambito della pandemia, ci sono i volontari che operano nel servizio del numero unico sul Coronavirus rispondendo a tutte quelle persone che chiedono informazioni sull'emergenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA