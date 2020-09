AMBIENTE

UDINE La giunta Fontanini avvia un progetto sperimentale di economia circolare: il nuovo impianto di Net, infatti, fornirà energia a Cafc e Udine Mercati. Nell'ultima seduta, l'esecutivo ha approvato uno schema di convenzione che coinvolge anche l'Agenzia per l'Energia del Fvg e l'Università di Udine, per realizzare uno studio di fattibilità tecnico, economico, ambientale con l'obiettivo di sviluppare una simbiosi industriale tra il nuovo impianto di cogenerazione alimentato a biogas e un impianto esistente di depurazione e trattamento acque nell'ambito del progetto Citycircle. Centri di economia circolare nell'Europa centrale, finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Central Europe 2014-2020. Il Comune ha pensato di sfruttare il fatto che l'impianto di trattamento dei rifiuti della Net, nella zona industriale udinese, è in fase di ristrutturazione: la sua rifunzionalizzazione comporterà un eccesso di energia termica prodotta da fonte rinnovabile e la sua vicinanza all'impianto di depurazione di Cafc offre l'opportunità di studiare l'integrazione tra i flussi dei due impianti per migliorare l'efficienza in termini di economia circolare e rendere disponibili i cascami termici per l'ambiente circostante. L'Ape Fvg, in qualità di project manager dell'iniziativa, coordinerà lo studio di fattibilità relativo al progetto pilota e supporterà il realizzazione del modello di business; il Comune di Udine supporterà la realizzazione del modello di business; l'Università di Udine redigerà lo studio di fattibilità. «Con questa iniziativa ha spiegato l'assessore ai Progetti europei, Giulia Manzan , si darà valore al rifiuto di scarto, creando un sistema di energia intelligente derivante dal nuovo impianto di Net, grazie al quale sarà fornita energia a Cafc e a Udine Mercati. Udine diventa così città pilota per una sperimentazione sul campo di economia circolare in ambito industriale».

Alessia Pilotto

