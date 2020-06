Nasce Net Generation, iniziativa che coinvolge giovani laureati friulani e l'azienda monoutulity di servizi ambientali più grande della regione; un progetto rivolto ai giovani talenti neolaureati under 30, con l'obiettivo di offrire un'opportunità di stage e di eventuale inserimento in azienda. «Siamo molto soddisfatti di questa prima iniziativa - dice Massimo Fuccaro, direttore generale di Net - e orgogliosi di poter contribuire al futuro di questi ragazzi talentuosi e soprattutto di poter entrare in quella formula di restituire valore ed esperienze alla società e comunità dove operiamo. Potrà essere un'esperienza arricchente sotto molti punti di vista, sia per i ragazzi che per l'azienda». Net ha accolto tre giovani tirocinanti da qualche giorno, due dottori in ingegneria ambientale e un dottore in biologia e scienza ambientali: Marianna Blasutig 26 anni di San Leonardo, Daniele Olivieri e Michela d'Ambrogio entrambi di 28 anni e di Udine.

Gli argomenti e le aree di riferimento a cui verranno dedicati vanno dalla ricerca e sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili legate alla raccolta e trattamento dei rifiuti, le riqualificazioni di aree degradate mediante progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la progettazione di rapporti integrati di sostenibilità aziendale, l'analisi e redazione progetti di innovazione tecnologica e di formazione/educazione ambientale sul ciclo integrato dei rifiuti urbani e le tematiche ambientali in genere.

