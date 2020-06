I NUMERI

UDINE Ancora notizie rassicuranti per il Friuli Venezia Giulia sul fronte dell'emergenza innescata dalla pandemia da coronavirus.

A confortare i dati, che dicono che a ieri non si registrava in regione nessun nuovo contagio e nessun nuovo decesso. Le terapie intensive, inoltre, restano ancora libere.

A fornire i numeri aggiornati, nel consueto report quotidiano, è stato ieri il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi. Secondo le cifre della Regione, a ieri le persone che risultavano attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) erano 131. Ieri nessun paziente era in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti erano 14. Non era stato registrato alcun nuovo decesso (344 in totale). Anche ieri in Friuli Venezia Giulia non sono stati rilevati ulteriori casi di Covid-19 quindi, analizzando i dati complessivi, le persone risultate positive al virus dall'inizio dell'epidemia rimangono 3.305: 1.393 a Trieste, 997 a Udine, 699 a Pordenone e 216 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.830, i clinicamente guariti a 60 e le persone in isolamento domiciliare a 57. I deceduti rimangono 196 a Trieste, 74 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

