Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Nessun nuovo caso di positività in provincia di Udine. Ieri in Friuli Venezia Giulia su 1.147 tamponi molecolari sono stati rilevati 3 nuovi contagi, con una percentuale di positività dello 0,26% (il giorno prima era dello 0.48%). Sono inoltre 382 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un caso di contagio (0,26%). Non si sono registrati decessi, i ricoveri nelle terapie intensive restao 4, mentre 9 sono quelli...