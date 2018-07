Nessun allarme morbillo In sei mesi solo otto casi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VACCINIUDINE Quello che sembrava un allarme scattato lo scorso inverno sull'aumento dei casi di morbillo in Friuli viene decisamente smentito dai dati più recenti come conferma il rapporto dell'Istituto superiore della sanità nell'ultimo bollettino di luglio che raccoglie i dati di tutte le regioni. A livello nazionale, dal 1 gennaio al 30 giugno 2018 sono stati segnalati in Italia 2.029 casi di morbillo (di cui 267 nel mese di giugno). Sono venti le regioni che hanno segnalato i casi, di cui 16 nel solo mese di giugno, ma l'89,4% dei casi...