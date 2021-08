Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SALUTEUDINE Case di riposo sguarnite. In questo periodo di vacanze anche per il personale sanitario, l'Ordine degli infermieri (Opi) di Udine lancia l'allarme, per il secondo anno consecutivo, sulla carenza di operatori nelle case di riposo.«Anche quest'anno il mese di agosto ci ripropone la stessa criticità afferma il presidente dell'Opi Udine, Stefano Giglio - Una situazione che la pandemia non ha fatto che accentuare e che ancora una...