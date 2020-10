NELLE PIAZZE

UDINE Da Trieste a Pordenone, dove ieri erano in piazza XX Settembre oltre duemila persone, la protesta delle categorie economiche regionali è passata nel pomeriggio anche per Udine e Codroipo.

NEL CAPOLUOGO FRIULANO

Centinaia di persone hanno manifestato in piazza Libertà nel cuore di Udine a partire dalle ore 15, aderendo all'iniziativa promossa dai gestori di palestre, piscine, sale da ballo, centri yoga che con lunedì hanno dovuto ri-abbassare le saracinesche. In contemporanea con le altre piazze dei quattro capoluoghi del Friuli Venezia Giulia, al motto di Siamo luoghi sicuri, fateci lavorare i titolari di queste attività economiche e ludico-sportive si sono radunate rispettando il distanziamento ma facendo sentire forte la loro voce con cartelli, slogan, striscioni con fattore comune l'hashtag io vivo di declinato per le diverse discipline.

«Rispettiamo le misure dei vari protocolli che ci hanno imposto, abbiamo speso per attrezzarci con i vari dispositivi di igienizzazione, ci siamo dimostrati ligi ai vari decreti ha spiegato uno dei gestori degli impianti natatori della provincia ma non va bene comunque, tutto ciò è incredibile e inaccettabile. Chiediamo semplicemente di tornare a lavorare».

A monitorarli a distanza polizia municipale (che in serata è tornata a controllare anche i locali pubblici per il rispetto del nuovo orario di chiusura delle 18.00) e le forze dell'ordine ma non è stato necessario alcun richiamo perchè la civiltà della protesta non lo ha richiesto.

«Dopo il lockdown ci siamo adeguati alle disposizioni governative anti contagio seguendo regole ferree, fissando obblighi di prenotazioni per evitare possibili assembramenti, specificando come comportarsi nei locali e negli spogliatoi ha aggiunto uno dei titolari di una sala da ballo cittadina eppure non è bastato. Siamo delusi e arrabbiati, perché ancora una volta non si è capito che l'attività fisica è determinante per una società capace di mantenersi in salute».

LUDOTECHE IN CRISI

Tra chi dovrà chiudere in città poi anche la Ludoteca Bianconiglio Playland. Nei loro confronti e di tutti i manifestanti è arrivata la solidarietà del sindaco di Udine, Pietro Fontanini: «Desidero esprimere la mia vicinanza a tutti gli esercizi che in questo momento stanno facendo i conti con provvedimenti governativi che ancora una volta tagliano con l'accetta territori e settori profondamente diversi, dimostrando che non si è imparato nulla dalla drammatica situazione della scorsa primavera e soprattutto andando a punire chi si era organizzato per affrontare l'autunno in sicurezza» ha detto il sindaco.

IN CONSIGLIO REGIONALE

A prendersela invece contro la strumentalizzazione politica delle proteste, il predecessore di Fontanini, Furio Honsell, che dal consiglio regionale di Trieste ha affermato: «Dopo due giorni di lavoro in Consiglio che avevano permesso di approvare all'unanimità due norme importanti quali quella sulle derivazioni idroelettriche e quella sull'autonomia del sistema integrato Regione-Enti locali anche con l'accoglimento di emendamenti presentati da noi, abbiamo assistito ad un pessimo episodio di vita consiliare, l'esibizione di cartelli da parte della Lega per testimoniare la loro vicinanza alle dimostrazioni di piazza contro il decreto del governo per contrastare la pandemia. Questo è un esempio di strumentalizzazione che soffia sul fuoco. In Consiglio si dovrebbe sempre ragionare e operare per il bene della comunità e non sfruttarlo come palcoscenico del populismo» ha dichiarato il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg.

NEL MEDIO FRIULI

A poche ore di distanza altro raduno pacifico ma risoluto nel suo urlo di dolore, quello dei commercianti di Codroipo, che così come accaduto la sera prima a Latisana, si sono ritrovati in piazza per l'iniziativa promossa da una esercente della cittadina del Medio Friuli, Elisa Degano dell'Enoteca L'angolo delle specialità. Centinaia di persone anche in questo caso, unite dalle preoccupazioni per le loro attività economiche, per le loro famiglie e i dipendenti.

