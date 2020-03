IL QUADRO

UDINE Non ce l'hanno fatta Maria, 95 anni, Carla, di 82, e Ilse, di 76 anni, ospiti alla casa di riposo Muner De Giudici di Lovaria. Non hanno retto l'assalto del coronavirus neppure tre anziani contagiati all'Asp Chiabà di San Giorgio di Nogaro. Il virus miete nuove vittime nelle case di riposo colpite dal contagio. Nella struttura di Lovaria, spiega il sindaco Enrico Mossenta, «è morta Maria Castenetto, classe 1924, mentre Carla Tamagnini e Ilse Reiter sono mancate in ospedale. Nella casa di riposo altri nove ospiti sono positivi, due dei quali sono ricoverati in ospedale. Positivi anche quattro operatori a sabato, quando è stato disposto il secondo tampone a tutti gli operatori, di cui attendiamo i risultati. Gli anziani contagiati sono sotto stretta sorveglianza sanitaria, in un reparto separato». La più giovane ha 71 anni, la più anziana quasi 99: la maggior parte è quasi centenaria. Anche la Chiabà di San Giorgio di Nogaro fa i conti con nuovi decessi.

SITUAZIONE DI STRESS

Come spiega il sindaco Roberto Mattiussi «ci hanno lasciato tre anziani, due dei quali erano già in ospedale: un uomo e una donna di San Giorgio e uno residente in un altro paese. Tutti e tre erano positivi al Covid-19. Nella casa di riposo ci sono 8 ospiti positivi e 9 operatori, di cui però una è già guarita. Gli altri anziani contagiati non sono gravi: sono stabili ma hanno altre patologie». La direttrice della struttura Tiziana Bonardi assicura che «ci siamo impegnati per creare le condizioni di massima sicurezza possibile per ospiti e operatori». È stato creato «un reparto infetti dedicato agli ospiti positivi e individuato un gruppo di operatori che li segue. Questi operatori hanno volontariamente chiesto di dormire in struttura evitando il rientro al domicilio, per cui sono stati attrezzati gli spazi nel centro Alzheimer. La ricerca di dispositivi di protezione individuale è ardua, ci vede impegnati da oltre 2 settimane molte ore al giorno, per questo dovendo razionalizzarne l'uso, si è reso necessario interrompere il servizio di chiamate esterne»

IL QUADRO

In regione i morti salgono a 54, sette in più, e i casi di coronavirus arrivano a 930 (+56). 7424 i tamponi effettuati. Ieri i ricoverati in terapia intensiva erano 49 (+2). 105 dimessi o guariti (27 completamente), 545 in isolamento domiciliare. In provincia di Udine, alle 17 i contagiati risultavano 385 su 930 casi totali. Sale il numero dei contagiati a Tarcento, 5, mentre a Talmassons il sindaco Fabrizio Pitton su Facebook ha informato che nel comune risultano «due casi collegati alla casa di riposo di Mortegliano: un operatore sanitario e un suo parente. Altri due casi, in un'altra famiglia, non c'entrano con questo ceppo. Una decina sono invece le quarantene, per ritorni da zone considerate a rischio e per contatti con il focolaio di Mortegliano. Tutti sono in buone condizioni». Si era diffusa un'indiscrezione su diversi nuovi casi a Tavagnacco, ma il sindaco Moreno Lirutti ha parlato di «dati spannometrici, da prendere con le pinze: «Abbiamo numeri esigui che confermano le scelte della Regione di limitare gli spostamenti per contenere i contagi». Un nuovo caso anche a Tarvisio (e salgono a 2) e altri contagiati anche a Majano e Pavia di Udine.

L'ASSESSORE RICCARDI

Ieri ha discusso all'unità di crisi con il professor Barbone dell'evoluzione del modello per programmare le azioni organizzative utili al contrasto del coronavirus. «Questa sarà una settimana decisiva perché confrontando l'andamento reale della curva dei casi con il modello predisposto con l'equipe del professor Fabio Barbone potremo capire se la dotazione delle nostre strutture reggerà. Ad oggi il modello resta in linea con l'andamento, ma non siamo in grado di predire il futuro e possiamo solo prepararci con il reperimento di personale medico e di attrezzature nel caso la curva prendesse un'impennata».

«Purtroppo - ha aggiunto incontrando poi le rappresentanze sindacali dei medici ospedalieri - l'Italia oggi è ostaggio per scelte sbagliate di delocalizzazione della produzione fatte nel passato. Il reperimento di respiratori per ampliare il numero di posti in terapia intensiva oltre che di dispositivi di protezione individuale da consegnare in primis agli operatori sanitari, la riorganizzazione ospedaliera e quella territoriale, la logistica per dare alloggio ai nuovi infermieri e operatori, sono i problemi che stanno occupando tutte le ore di queste giornate».

Camilla De Mori

