NELLE RSA

UDINE Rimane al momento sotto controllo la situazione delle strutture per anziani in Friuli anche se la vigilanza del dipartimento socio-assistenziale dell'Azienda sanitaria Friuli Centrale sta attuando un monitoraggio costante e continuo per prevenire eventuali peggioramenti, memori dei focolai che tra marzo, aprile e maggio interessarono diverse case di riposo della provincia.

GLI ULTIMI CASI

In ordine di tempo, situazioni di positività al coronavirus si sono registrati all'Asp Scrosoppi di Tolmezzo dove il covid ha colpito una donna ospite, classe 1933, mentre si segnala un focolaio nella struttura mista residenziale e semi-residenziale per disabili di Ragogna, dove sono stati rilevati 10 casi tra operatori e ospiti e sono scattate le procedure di screening su tutte le persone che hanno avuto contatti con gli infetti. Nei giorni scorsi poi si era riscontrato un altro caso di un operatore positivo alla residenza per anziani di Artegna, uno a Fagagna e uno a Pradamano, alla casa di riposo Muner-De Giudici. Al momento invece nessun caso alla Covil Brunetti di Paluzza, la più colpita sul fronte delle vittime la scorsa primavera. Nel territorio isontino invece un caso registrato tra gli operatori a San Canzian d'Isonzo, quattro a Trieste, due dei quali tra la struttura Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re e la Mater Dei, uno a Grado. Inoltre, una donna (classe 1913) ospitata sempre in casa di riposo a Trieste. Al momento dunque i principali contagi derivano dagli operatori anche perché nella stragrande maggioranza delle residenze è rimasta la direttiva interna di chiusura verso l'esterno, evitando le visite dei familiari. Inoltre dalla scorsa settimana è arrivata la nuova ordinanza regionale che ha dato una ulteriore stretta all'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie al fine di prevenire possibili trasmissioni di infezione e che, valutata la situazione epidemiologica, ne può vietare l'entrata.

NUOVO PUNTO TAMPONI

Da ieri è operativo anche il punto tamponi nel Distretto di Codroipo che va a completare l'offerta di servizi di prossimità attorno a Udine, dopo Gemona, Tolmezzo, San Giorgio di Nogaro e Cividale. «Si tratta di un'operazione organizzativa importante che ci auguriamo renda più efficiente il sistema e contribuisca a fronteggiare la situazione di emergenza che ha una pressione di domanda importante» ha dichiarato il vicegovernatore Riccardi, inaugurando lo spazio, a disposizione degli 11 Comuni serviti dal Distretto sanitario di viale Duodo. Cinquanta le persone già prenotate per il primo giorno, poi l'operatività sarà garantita dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 14.

OLTRE CONFINE

Nuove restrizioni in Austria da venerdì, il cancelliere Sebastian Kurz limiterà le riunioni private a un massimo di sei persone nei luoghi chiusi e di 12 all'aperto. Gli eventi professionali come partite di calcio e opere liriche saranno possibili solo con posti assegnati, nel rispetto dell'obbligo di indossare mascherine e divieto di servire cibo e bevande. Saranno consentite un massimo di mille persone all'interno e 1.500 all'aperto. In Slovenia, il governo ha deciso di far scattare il coprifuoco in tutta la nazione, vietando gli spostamenti dalle 21 di sera fino alle 6 del mattino. La decisione entra in vigore da oggi. Vietati gli assembramenti con più di 6 persone. Stop anche alle funzioni religiose e ai matrimoni su tutto i territorio. Non viene esclusa per i prossimi giorni anche la nuova chiusura dei confini nazionali.

