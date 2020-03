IL BILANCIO

UDINE Aumentano ancora i casi positivi al Covid-19 in Fvg. 1.139 in tutto, 147 in più in un solo giorno. E aumentano anche i decessi che sono arrivati a 70. Sei le vittime ieri, tra cui ancora un'anziana ospite della casa di riposo di Mortegliano, Franca Fasso. La struttura conta, purtroppo, un bilancio pesante dall'inizio dell'epidemia con 13 deceduti.

LE CIFRE

Trieste registra il più altro numero di decessi, 42, seguita da Udine con 23, mentre almeno ieri nessun morto a Pordenone, mentre una vittima l'ha registrata Gorizia. La maggior parte dei contagiati si trova in isolamento domiciliare, 659 persone, e il coronavirus colpisce in un numero sempre maggiore di comuni della regione. Regge bene il capoluogo friulano, dove ieri i casi positivi erano 75, solo uno in più rispetto al giorno precedente. «A Udine la situazione dei contagi è ad oggi sotto controllo e stazionaria afferma il sindaco, Pietro Fontanini - e questo è positivo. La città sta vivendo una situazione tutto sommato buona». Un nuovo caso positivo, in isolamento domiciliare, è stato riscontrato a Tolmezzo. «Si tratta di una positività maturata nell'ambito delle relazioni familiari con un'altra persona positiva della Carnia» precisa il sindaco, Francesco Brollo. Tre casi anche a Cavazzo e altrettanti a Pozzuolo, di cui due sono operatori sociosanitari in quarantena e ancora un caso a Basiliano e uno nel comune di Nimis. Sono 39, invece, i guariti, a fronte di 52 ricoverati nelle terapie intensive su un totale di 200 ospedalizzati. E sale anche il numero di comuni che si attiva per la pulizia straordinaria delle strade cittadine con soluzioni igienizzanti: venerdì toccherà al comune di Tavagnacco.

PIANO PER L'EMERGENZA

«Alla luce di una progressiva saturazione dei posti a disposizione in terapia intensiva, risulta sempre più opportuna la presenza di un Piano ospedaliero dell'emergenza, come hanno fatto tante altre Regioni, per essere preparati a tutte le evoluzioni possibili della situazione - questa la proposta della consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori al presidente Fedriga e al vice Riccardi durante la videoconferenza con i rappresentanti dei gruppi consiliari - auspicando che non accada nuovamente di saturare i posti disponibili come accaduto domenica scorsa, quando avevamo 47 pazienti a occupare tutti i posti disponibili a quella data». Inoltre, per la consigliera, «manca una linea chiara e univoca sulla strategia dei tamponi da effettuare al personale sanitario: è un aspetto fondamentale per tutelare la loro salute e a sua volta mettere in sicurezza gli utenti che ricevono cure e assistenza. In questa fase desideriamo sapere se abbiamo maturato una linea di condotta chiara e univoca».

IL GERVASUTTA FUNZIONA

La notizia di un focolaio di coronavirus tra gli operatori dell'istituto Gervasutta ha creato qualche timore tra gli utenti che avevano in programma visite e prestazioni nella struttura. L'istituto, che aveva chiuso le attività per gli esterni, ora funziona regolarmente dopo la sanificazione degli ambienti e l'attesa degli esiti dei tamponi sui contatti dei contagiati. La struttura opera in totale sicurezza, la sospensione di alcune attività è stata dettata dal decreto che aveva previsto chiusure per tutte le strutture mediche in modo da mettere a disposizione i sanitari per l'emergenza Covid e non certo per questo caso di contagi tra alcuni operatori.

INCONVENIENTE BORA

La protezione civile ha diramato un'allerta meteo per il vento forte che sta sferzando la regione. E i volontari si sono immediatamente attivati per rafforzare la stabilità delle tende dei triage allestite fuori dalle strutture ospedaliere contro le forti raffiche di bora. L'allerta meteo ha confermato il protrarsi anche per oggi del rinforzo del vento, con raffiche oltre i 120 km orari sulla zona di Trieste. Ieri la Protezione civile ha messo in campo 450 volontari in 150 comuni della regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

