Nella roggia per fuggire ai poliziotti Rimpatriato

POLIZIAUDINE È stato accompagnato nella tarda serata di lunedì nel Centro di Permanenza per i rimpatri, Cpr di Bari, dalla Polizia di Stato della Questura di Udine un cittadino ghanese di 27 anni, senza fissa dimora in Italia, già noto alle forze dell'ordine, irregolare e inottemperanze a diversi decreti di espulsioni, che sabato sera per sfuggire a un controllo delle Volanti si è gettato in un canale della roggia cittadina. Erano circa le 21 di sabato quando l'uomo è entrato nella roggia e ha cominciato a camminare nell'acqua percorrendo...