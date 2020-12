NELLA BASSA

LIGNANO Nonostante la pioggia non abbia cessato per un momento, la giornata di ieri è stata per Lignano abbastanza tranquilla. Il mare non ha creato grossi problemi, mentre il Tagliamento ha continuato a portare a valle montagne di materiali, in primis ramaglie e parecchi tronchi d'albero di grosse proporzioni. Non tutti sono ancora finiti in spiaggia, molti stanno ancora galleggiando al largo, ma non tarderanno a raggiungere l'arenile.

«Lo stato d'allarme della Protezione Civile, che scadeva ieri a mezzogiorno dice il responsabile locale Alessandro Borghesan - è stato protratto fino alle 12 di oggi e poi si vedrà. La marea del pomeriggio, prevista per le 15, causa il forte vento di bora è stata molto più sostenuta del previsto - prosegue Borghesan - raggiungendo 131 centimetri e lambendo il parcheggio antistante il porticciolo dei lignanesi che si trova all'estremità nord est della penisola. È un punto debole dell'argine della laguna che già in altre occasioni ha fatto parlare. Il fenomeno è stato attentamente seguito da una quindicina di volontari della Protezione civile. Durante la notte ci sarà di nuovo l'alta marea conclude Borghesan - ma per il momento non sembra creare preoccupazioni, dovrebbe essere un normale innalzamento del mare».

Secondo i bollettini meteo, il tempo dovrebbe cambiare in meglio con domani. Sull'esperimento dei sacchi bianchi big bags riempiti di sabbia sul posto per contenere le mareggiate, opera realizzata dalla Regione Fvg, ci sono pareri discordi. C'è chi dice che non sono serviti a niente, chi invece, e tra questi il sindaco Luca Fanotto, sostiene che, se non ci fossero stati, i danni sarebbe stati molto superiori. Per il momento nessuno si sbilancia sulla quantificazione dei danni, si limitano a dire che sono ingenti, ma nei prossimi giorni scatterà la conta. Giorgio Ardito presidente della Lignano Pineta Spa che gestisce la spiaggia di Pineta dice che la mareggiata ha portato via dai 40 ai 50 mila metri cubi di sabbia. La sabbia inghiottita dal mare è parecchia. In alcuni tratti di spiaggia, come quella antistante piazza Marcello D'Olivo a Pineta non esiste più per oltre un centinaio di metri, così dicasi in altri tratti verso la foce. È indispensabile togliere subito il materiale che attualmente si trova lungo gli otto chilometri di spiaggia, dicono gli esperti, prima che il vento lo ricopra, perché riaffiorerebbe durante l'estate, e ciò non deve accadere. Un tempo quando accadevano simili mareggiate, il giorno successivo c'erano parecchi contadini del retroterra con carri trainati da cavalli, oppure qualche trattore con rimorchio: entravano in spiaggia e portavano via tutti tronchi e alberi per fare legna da ardere. Tutto questo ora non si può più fare, perché questi scarti, compresi gli alberi, sono considerati materiale speciale che deve essere convogliato in apposite discariche. La pulizia e il ripristino dei sacchi big bag richiederà particolare attenzione in quanto diversi sacchi sono stati completamente sommersi tanto. Comune, Lisagest e concessionari hanno già predisposto un piano di lavoro per la pulizia della spiaggia: non appena il tempo lo permetterà saranno impegnati per settimane. Entreranno all'opera varie macchine operatrici in contemporanea lungo tutti gli otto chilometri di spiaggia.

Enea Fabris

