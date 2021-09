Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANALISIUDINE Cicogna in arrivo. Il lieto evento per eccellenza non sempre, però, si rivela una scelta facile. Così tra crisi economiche e rapporti sentimentali spesso instabili sono numerose le donne che compiono la scelta, altrettanto difficile, di interrompere la gravidanza, ma con un'inversione di tendenza.I DATISe è vero che il numero di interruzioni di gravidanza è in calo è altrettanto vero che a compiere questa scelta non sono...