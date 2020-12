L'INIZIATIVA

LIGNANO Torna l'appuntamento con il presepe di sabbia di Lignano, che da 17 anni è il simbolo del Natale nella località balneare, in grado di attirare quasi 80 mila visitatori nelle ultime edizioni. Allestito nella tensostruttura sull'arenile vicino alla Terrazza a Mare, quest'anno deve fare i conti con la pandemia: le limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19 ne consentono la visita solo in forma di virtual tour, in attesa che l'allentamento dell'epidemia possa permetterne la visione dal vivo. Sarà quindi possibile accedere alla visita virtuale dell'opera, realizzata dagli scultori dell'Accademia della Sabbia con la direzione artistica di Patrizia Comuzzi, dal sito www.presepelignano.it e dalla pagina Facebook Associazione dome aghe e savalon d'aur. La 17° edizione dell'opera è organizzata, come di consueto, da Associazione Dome Aghe e Savalon d'Aur, con il sostegno della Città di Lignano e di Lignano Sabbiadoro Gestioni, in collaborazione con Lignano in Fiore Onlus, e con il fondamentale contributo delle associazioni lignanesi. Il tema del presepe è: la cura, l'amore, la speranza. Il percorso inizia con una singolare Natività: Maria con in braccio Gesù nell'immagine di una nascita reale, a significare la continua generatività della vita. Sullo sfondo le acque aperte del Mar Rosso, attraversate da un camion militare che l'epidemia ha trasformato in carro funebre.

