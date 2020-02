NEL GUADO

GIOVANE SOCCORSA

I vigili del fuoco di Spilimbergo sono intervenuti nel pomeriggio di ieri per soccorrere una giovane donna che era rimasta bloccata con l'auto - l'utilitaria si era impantanata in una strada bianca - nelle campagna di Aurova (San Giorgio della Richinvelda) a ridosso di un guado. La giovane, dopo avere sbagliato strada, si era anche persa e non riusciva più a capire la direzione da prendere per ritrovare la strada principale. Essendosi pure impantanata con le ruote dell'auto ha deciso di lanciare l'allarme. Contattata al cellulare dai vigili del fuoco la giovane ha trasmesso la propria posizione (attraverso Google) con il telefonino. I vigili sono così riusciti a localizzarla e a raggiungerla in pochi minuti. L'auto è stata liberata e la giovane è stata poi indirizzata dai vigili verso la direzione cercata.

ALL'IRSE

PARLAMENTO EUROPEO

GIOVANI A CONFRONTO

Pordenone è stata scelta per ospitare la sessione regionale del Parlamento Europeo dei Giovani, l'associazione internazionale che promuove i valori del rispetto, del confronto, della multiculturalità e dell'autonomia di pensiero attraverso l'organizzazione di momenti di scambio, discussione e incontro. Dal 19 al 22 febbraio all'Irse della Casa dello Studente arriveranno studenti da tutta Italia. Il Parlamento Europeo dei Giovani ha coinvolto, negli anni, molti giovani pordenonesi, creando momenti di apprendimento e confronto che hanno arricchito il bagaglio di esperienze dei partecipanti.

