NEL CAPOLUOGO

UDINE L'ordinanza comunale ora è ufficiale: nei pomeriggi del weekend il centro cittadino sarà blindato e vi si potrà entrare solo attraverso sei varchi presidiati: «Alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica in Friuli Venezia Giulia e della necessità di tutelare la salute pubblica, in primis attraverso il divieto di assembramento nelle vie del centro storico durante il fine settimana ha scritto ieri il sindaco Pietro Fontanini sul suo profilo social - ho emanato in data odierna un'ordinanza contingibile e urgente che prevede, per venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19.30, la predisposizione di varchi d'accesso al centro storico, presidiati da personale dalle Forze dell'ordine, della Protezione civile o della Vigilanza privata».

IL PROVVEDIMENTO

Era nell'aria da un paio di giorni: domenica scorsa Fontanini aveva rivolto un appello a tutti perché venissero evitati gli assembramenti nelle vie di Udine, sottolineando la necessità di non disperdere quanto ottenuto col lockdown parziale: «Siamo in zona gialla aveva detto - ma purtroppo il restarci non è scontato». Già il giorno successivo, il sindaco aveva fatto un passo in più, annunciando di essere pronto a creare un cordone per contingentare le presenze nel cuore della città; dopo il confronto con le categorie economiche e quello con il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, il provvedimento è stato deciso in forma ufficiale.

NEI DETTAGLI

L'area interessata dalle misure restrittive è quella attorno a via Mercatovecchio e piazza San Giacomo, nel perimetro che comprende via Cavour, piazza Libertà, vicolo Sottomonte, piazzetta Marconi, via Sarpi, via Valvason e via Canciani. Lungo queste strade, tutti i varchi minori saranno transennati. Le porte di accesso si troveranno invece all'inizio di via Valvason (incrocio con via Zanon), in Galleria Bardelli (tra via Canciani e via Rialto), all'incrocio tra via Poscolle e via Canciani, in via Savorgnana, all'intersezione tra via Manin e via Vittorio Veneto e tra Riva Bartolini e piazzetta Marconi. Come detto, l'ordinanza sarà valida da oggi a domenica, nei soli pomeriggi. Se nell'area delimitata si dovessero verificare assembramenti oppure una concentrazione di persone tale da mettere in pericolo la salute pubblica, la Polizia locale sarà autorizzata a bloccare completamente l'accesso alla zona, riaprendola solo dopo un deflusso di persone tale da far rientrare la situazione di rischio. Resterà sempre consentito invece l'accesso all'area per i residenti, i domiciliati e chi lavora nelle attività interne al perimetro.

INVITO A COLLABORARE

«In sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza ha spiegato l'assessore Alessandro Ciani - non sono emerse richieste di modifica del provvedimento; ci sarà la collaborazione delle forze dell'ordine sia nei controlli interni all'area sia nel caso si verifichino momenti critici che noi auspichiamo comunque che non ci siano, confidando nella consueta educazione e nel rispetto delle regole che la città ha dimostrato. Riteniamo che questo sia un compromesso corretto tra la tutela delle attività commerciali e la salute pubblica. Stiamo cercando di fare qualcosa che eviti o comunque attenui il rischio di una terza ondata che proprio per negozi e locali avrebbe conseguenze disastrose».

L'arrivo di un provvedimento regionale o nazionale potrebbe modificare ancora le cose, ma, per ora, le ipotesi al vaglio a Roma sembrano riguardare la prossima settimana. Non cambia niente, invece, per il mercato di sabato in viale Vat, dove non c'è il contapersone: «Proseguiamo ha detto Ciani - con le misure attuali, fissate sulla base delle regole e del piano specifico redatto da un professionista, che stanno danno ottimi risultati».

Alessia Pilotto

