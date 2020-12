NEL CAPOLUOGO

UDINE Il maltempo ha colpito con forza la regione, ma, per fortuna, a Udine «l'impatto è stato contenuto ha spiegato ieri il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini - e per il momento gli interventi sono stati di rilevanza medio-bassa, rispetto ad altre zone del territorio regionale». Non sono comunque mancati gli episodi che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile comunale e della Polizia Locale: «Domenica in viale Cadore sono caduti un paio di alberi ha continuato il vicesindaco - poi ci sono stati diversi interventi sporadici in varie zone della città per caduta di rami, non di alberi, di varie dimensioni a causa del forte vento. Per quanto riguarda le precipitazioni, il problema più grosso è stato al sottopasso di viale XXIII Marzo, dove si è intervenuti sulle caditoie». L'impatto, quindi, è stato meno forte di quello registrato a fine agosto, ma Michelini non nasconde la preoccupazione, specie per quanto riguarda le piante cadute sulla strada in viale Cadore: «Lì ha annunciato - a breve interverremo con la sistemazione dei marciapiedi e quindi anche degli eventuali alberi pericolanti. Ora però è necessario pensare un piano sul verde urbano: per anni nessuno ha mai pensato di farlo, ma la situazione è complicata e andrebbe fatto un ragionamento, magari a livello regionale, di sostituzione delle piante. Se domenica, lungo il viale, fosse passato qualcuno mentre l'albero cadeva, il pericolo sarebbe stato forte. Un grande albero, come quelli lungo viale Venezia o viale Ledra, si allarga anche di uno o due metri l'anno, ma le potature che si possono fare sono limitate perché non si può togliere loro la linfa. Gli alberi stanno bene nelle aree verdi e nei boschi urbani, come quelli previsti all'ex Piave o nell'area della Cascina Mauroner, non vicino a marciapiedi e strade, a ridosso di cemento e asfalto. Negli ultimi 20 anni e anche più ha continuato il vicesindaco - per sistemare strade o realizzare piste ciclabili è stata fatta la rasatura delle radici e questo ha portato all'indebolimento dei fusti che, con il vento o le bombe d'acqua, possono diventare pericolosi. Non si possono chiudere gli occhi davanti a questi rischi, un amministratore deve porvi rimedio. Per questo serve un piano delle sostituzioni, che aumenti la qualità del verde e lo potenzi dove serve, senza mettere in pericolo le strade». Palazzo D'Aronco, intanto, ha acquistato un software, a disposizione degli uffici del Verde pubblico, per il monitoraggio del patrimonio arboreo comunale: «Servirà ha concluso Michelini - per censire tutti gli alberi del Comune, le aree verdi e le tipologie di essenze, per monitorare gli interventi, le malattie che li hanno colpiti, le cure fatte: uno screening completo».

