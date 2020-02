NEI QUARTIERI

UDINE Dopo un mese di rinvii e polemiche, stasera si decide il futuro del consiglio di quartiere di Laipacco/San Gottardo: alle 19, si riunirà l'assemblea. Ed interverrà Palazzo D'Aronco: l'assessore al decentramento Antonio Falcone, infatti, ha inviato una mail per convocare tutti i consiglieri della circoscrizione così da valutare e discutere la mozione di sfiducia presentata da 5 esponenti, il 29 gennaio, nei confronti della presidente Anna Chiarandini (in foto). Un intervento motivato «Dalle richieste pervenutemi - chiarisce - e dalle vicende, straordinarie e arbitrarie, che hanno caratterizzato il mancato svolgimento dei lavori del consiglio». Di fatto, quella dell'assessore è una mossa che salva dal rischio di invalidità una convocazione che era già stata inviata dalla vicepresidente Miriam Di Vico, alla quale, però, Chiarandini aveva risposto attivando la procedura di revoca della vice. La seduta dei consiglieri, inoltre, si terrà in Comune, nel Salone del Popolo: un altro modo per evitare che si ripeta quanto accaduto la volta scorsa, quando la presidente non aveva voluto aprire la sede di circoscrizione motivando la sua decisione con una presenza di persone (oltre ai consiglieri, c'erano anche diversi cittadini) che superava la capienza consentita nella stanza. Alla base della mozione di sfiducia, c'è, bizzarramente, un'altra questione di capienza: a gennaio, infatti, era stata organizzata una riunione pubblica sul porta a porta che era saltata, con momenti di tensione, proprio per la troppa partecipazione che metteva a rischio la sicurezza: la responsabilità del disguido è stata attribuita alla Chiarandini e ha dato il via ad una battaglia interna tra la presidente e diversi consiglieri, sfociata nella richiesta di revoca che verrà dibattuta stasera e che, secondo Chiarandini, è illegittima perché non motivata.

A nord della città, invece, le preoccupazioni sono altre: nella fattispecie, riguardano il futuro della ex Bertoli, con le trattative in corso tra il Comune e la proprietà in merito alla superficie commerciale da consentire in quell'area. Tre consiglieri di Chiavris/Paderno, Cristian Feruglio, Tiziano Tulisso e Cristiana Nicoletti, hanno chiesto alla presidente Elena Viero una convocazione urgente del consiglio per discutere sul tema: Riteniamo necessario e doveroso dicono -, che il Consiglio di quartiere 7, su cui insiste l'area, possa esprimersi su una questione così importante e impattante e che vada esercitata la nostra funzione consultiva. Sullo stesso tema, è intervenuto anche il segretario di Io Amo Udine, Stefano Salmè: Se la giunta Fontanini cedesse (non è certo questione di mille metri quadrati in più o in meno), sarebbe una resa degli interessi pubblici e un tradimento plateale delle promesse fatte in campagna elettorale. L'ennesima area commerciale a nord della città avrebbe un effetto devastante sia sul piccolo commercio del quartiere che su quello del centro.

