LA CITTÀ NELLA FASE 2

UDINE Brava, Udine, brava. In un ipotetico esame di maturità all'alba di un particolare fine settimana di maggio, che coincide con il primo weekend della Fase 2, Udine dimostra un grande senso di responsabilità civile e di aver capito in tempi brevi la vera essenza di una fase che impone e obbliga una necessaria convivenza con il virus.

E, badate bene, non è un risultato da poco, soprattutto per un esame in cui Milano rimedia l'ennesima figura barbina e quasi si rende ridicola come lo studente che fa scena muta. All'indomani del fiume di persone sui Navigli per l'ora dell'aperitivo, attratto manco fosse la Grand Place di Bruxelles, patrimonio dell'Unesco, le scene in giro per la città di Udine stridono con quelle di Milano che, vittima di quello sciagurato hashtag #milanononsiferma, continua a scherzare con il fuoco in una di quelle zone che il Covid-19 ha messo in ginocchio. E se si è voluto chiudere un occhio sulla protesta danzante dei commercianti milanesi, che sottendeva un messaggio importante alle istituzioni, la gratuità dell'assembramento sui Navigli ai più fa ribollire il sangue. Perché tutti hanno voglia e bisogno di normalità, è indubbio, ma ciò non deve mai mettere in secondo piano il buon senso.

MISURE RISPETTATE

La curiosità viene da sé: chissà se a Udine le scene saranno le stesse? Abbiamo deciso di trascorrere un pomeriggio girando per i parchi più importanti della città. Proprio in quei parchi che sono considerati zona pericolosa per la facilità di assembramenti che possono verificarsi nelle varie ore del giorno. Nessuna sorpresa negativa, solo conferme, perché da Piazza Primo Maggio al Parco del Cormor, quello che si vede è un generico rispetto delle misure cautelative più importanti: distanza sociale, mascherina e divieto di assembramento. Il sole è caldo e invita a stare fuori, ma la quasi totalità delle persone è sola o in coppia, e sempre con la mascherina protettiva, tolta magari per sorseggiare una bevanda o fumare una sigaretta. Qualche ragazzo dovrebbe togliersi il vizio di sputare in terra o magari imparare a posizionare meglio la mascherina, ma sono sfumature in un contesto in cui, quando esci, non senti di mettere a repentaglio la sicurezza tua e degli altri.

Anche i rari chioschi aperti non invitano all'assembramento, anzi, servono solo da asporto. Udine si conferma città responsabile e ha quindi ragione il presidente della Regione Massimiliano Fedriga a credere nella civiltà degli udinesi. Fa bene se si pensa che in sei parchi il massimo assembramento è dato da otto bambini che inseguono un pallone. Al Parco Moretti i giochi sono chiusi, ma i giovani trovano comunque il modo di divertirsi, osservando le regole. Al Cormor si corre: a piedi o in bici, ma sempre nel rispetto delle distanze. Ed è questo che rincuora; nessuno si preclude il parco e non importa che sia amico, fratello, sorella, mamma, conoscente, papà. zio, nonno, extracomunitario, badante, congiunto, sempre a distanza e con la mascherina, la formula è quella giusta.

Stefano Giovampietro

