Negozi, Tarvisio punta al rilancio con la lotteria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVATARVISIO Tarvisio, per colpa della crisi e di altre cause congiunturali, inizia a risentire in maniera importante di una necessaria azione di rilancio dell'intero comparto. Una storica unità d'intenti che, per la prima volta dopo decenni, è riuscita a mettere sotto lo stesso cappello le diverse associazioni locali di categoria. Lo shopping ti premia è il nome del progetto promosso dalle tre associazioni Amici di Tarvisio Basso, Conosciamoci in via Roma e via Vittorio Veneto e il suo mercato in collaborazione con la Pro Loco Il...