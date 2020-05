NEGOZI

PORDENONE Da un lato la decisione del presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, di riaprire i negozi in anticipo, catalizzando così l'azione del governo verso il contrasto alla norma autonomista; dall'altro il poco tempo a disposizione, perché ormai alla scadenza del 10 maggio mancano davvero poche ore e se si volesse riaprire le attività commerciali al dettaglio oltrepassando il decreto nazionale servirebbe almeno un decalogo di sicurezza.

Per questi due motivi, in particolare, i negozianti del Friuli Venezia Giulia sono vicini a un rinvio di almeno sette giorni della data di apertura. Le speranze del presidente Massimiliano Fedriga erano riposte in un dietrofront da parte del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia: quando giovedì aveva parlato di «cauto ottimismo» in vista di una fase tre in partenza già da lunedì, si era basato sul programma impostato e inviato a Roma dalle Regioni che si erano dichiarate pronte a riaccendere i motori. Poi i fatti (la legge della provincia di Bolzano) e i tempi stretti hanno allontanato la prospettiva di bruciare le tappe. Resta il fatto che il Governatore entro lunedì potrebbe emanare una nuova ordinanza in grado di allentare alcune misure riguardanti la libertà di movimento.

TABELLA DI MARCIA

La fase tre in Friuli Venezia Giulia scatterà comunque lunedì, ma gli effetti si vedranno solo sette giorni dopo. Il ministro Boccia, infatti, ha chiesto a Fedriga (e su questo aspetto sarà fondamentale il lavoro del vicepresidente, Riccardo Riccardi, nonché quello delle singole Aziende sanitarie) di iniziare a inviare a Roma un report dettagliato e giornaliero sul contagio a partire dall'11 maggio. Non sarà la solita scarna comunicazione di cui si occupa la Protezione civile, ma di una vera e propria analisi che dovrà contenere valutazioni a medio termine e tendenze degli ultimi giorni. Tutto materiale, questo, che servirà a un comitato tecnico-scientifico dedicato esclusivamente all'esame territoriale del livello di rischio. Un altro team, quindi, che lavorerà solo sulle regioni e sui loro dati. I grafici che ne usciranno diranno se il Friuli Venezia Giulia potrà essere inserito nel novero dei territori liberi a partire dall'alba del 18 maggio. Una settimana in più di attesa, rispetto alle speranze dei commercianti e a quelle di Fedriga, potrà servire a mettere a punto un progetto ancora migliore per quanto riguarda la sicurezza in materia di shopping, ristorazione e servizi alla persona. Sì, perché proprio a causa del no alla riapertura parziale dell'11 maggio, sette giorni dopo i motori da riavviare saranno tanti: quelli dei ristoranti e dei bar, le attività legate all'estetica, oltre ovviamente al commercio al dettaglio.

DATI E TAMPONI

Valore R0 (l'indicatore della capacità del virus di contagiare, oggi fermo in regione a 0,5, quindi di molto sotto la soglia di rischio); disponibilità di posti in Terapia intensiva (oggi pressoché totale in Fvg), contagio giornaliero e distribuzione geografica degli eventuali nuovi casi. Il carteggio tra Trieste e Roma dovrà contenere tutto questo.

E nel frattempo si dovranno fare tamponi, tanti tamponi, per arrivare all'appuntamento con una banca dati di pazienti positivi (e di contatti da isolare) quanto più completa possibile. E ieri su questo tema è arrivata una notizia attesa, cioè l'avvio di una collaborazione tra l'Azienda sanitaria di Trieste e l'università del capoluogo regionale: prevede la messa a disposizione di personale dell'ateneo particolarmente qualificato nel settore, che supporterà l'attività di diagnostica routinaria e l'ottimizzazione dell'uso delle strumentazioni. Proprio in questo settore, l'accordo garantirà di poter testare nuove tecnologie particolarmente performanti, come ad esempio la digital Pcr per le analisi molecolari, in grado di rendere ancora più sensibili e specifiche le attuali metodiche dell'esame dei test.

Questa sinergia consentirà di effettuare analisi ancora più approfondite, garantendo, oltre una maggiore affidabilità del tampone, anche la velocità del risultato. Sarà inoltre determinante per fronteggiare un eventuale aumento del contagio dovuto all'alleggerimento delle misure di restrizione. Il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, ha assicurato che la Regione è al lavoro per portare a 5-6 mila la capacità di esame dei tamponi ogni 24 ore. Già il fatto di riuscire a velocizzare la procedura con la tecnologia attuale, però, è un passo in avanti.

Marco Agrusti

