NUOVE MISURE

UDINE Si complica la situazione pure presso la Procura della Repubblica di Udine a seguito dei primi casi di positività registrati la scorsa settimana tra i dipendenti degli uffici. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria ha infatti stabilito i provvedimenti di quarantena e di isolamento fiduciario che incidono significativamente sui servizi dell'ufficio e pertanto scattano importanti limitazioni delle attività e del personale. Il procuratore capo facente funzioni Claudia Danelon dopo aver disposto la sanificazione dei locali, avvenuta domenica, ha emesso una circolare urgente per regolamentare l'afflusso del pubblico nei locali di via Lovaria fino al 5 dicembre. L'apertura dei soli Uffici Ricezione Atti, Casellario, Segreteria Civile, Segreteria Penale, Dibattimento sarà consentita per un'ora al giorno dalle 9 alle 10, sabato escluso, solo per appuntamento e solo per urgenze; l'afflusso delle persone che devono accedere a questi uffici Avvocati, polizia giudiziaria, cittadini - deve essere consentito per lo stretto necessario alle attività che comportano contatti ravvicinati tra le persone; tutte le istanze, richieste e comunicazioni dirette alla Procura, comprese le comunicazioni di notizie di reato ed i seguiti dovranno avvenire a mezzo posta elettronica certificata a ricezioneatti.procura.udine@giustiziacert.it. Per certificati casellario e carichi pendenti prenotazione online al link https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/ e ritiro previo appuntamento telefonico 0432/517622 consegnando il modulo di richiesta prodotto dal sistema. Per comunicazioni ex art.335 solo richieste via pec e info al 0432/517604. L'avvocatura dovrà avvalersi invece del Portale Deposito degli atti penali. Non saranno rilasciate e accettate richieste di copie fascicoli archiviati; non sarà consentita la visione di fascicoli diversi da quelli con udienza fissata nei 10 giorni successivi. Sul fronte delle negoziazioni assistite per le sole procedure oggettivamente urgenti, si deve trasmettere l'accordo raggiunto e la documentazione a corredo a mezzo pec e con firma digitale. Nell'ambito dei procedimenti penali la polizia giudiziaria dovrà utilizzare il Portale delle notizie di Reato, mentre la consegna del cartaceo solo in caso di urgenza concordata con il pm, altrimenti viene rimandata a un momento successivo, allorché la situazione complessiva lo consentirà. Sarà compito della guardia giurata in servizio in via Lovaria vigilare al fine di consentire l'accesso delle sole persone autorizzate e di quelle con appuntamento, cercando di adoperarsi affinché nell'atrio comune non si trovino contemporaneamente più di due/tre persone (in attesa di accedere agli uffici ricezione atti/casellario/dibattimento). Naturalmente sarà consentito l'accesso ai vari uffici solo nel pieno rispetto delle norme igieniche già diffuse, in particolare indossando correttamente le previste mascherine facciali; avendo effettuato l'igienizzazione delle mani e proceduto alla rilevazione della temperatura; nonché rispettando il distanziamento sociale.

