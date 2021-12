IL QUADRO

UDINE Il virus reclama altri ventisei posti negli ospedali friulani. Da ieri sera, per far fronte al costante stillicidio di ricoveri, nel padiglione nove del Santa Maria della Misericordia di Udine sono diventati operativi i sedici posti letto di Malattie infettive allestiti ormai da settimane al piano terra per rispondere alle esigenze crescenti di ospedalizzazione dei pazienti contagiati. Nel contempo, la Rsa covid finora ospitata all'Istituto Gervasutta del capoluogo friulano, si sta trasferendo a Gemona, dove potrà contare su 34 letti invece che sugli attuali 24, con dieci posti in più.

IL PERSONALE

Il nodo maggiore resta sempre quello del personale, sia per le carenze storiche in organico sia per le sospensioni dei dipendenti non vaccinati. E così anche l'apertura di un nuovo reparto, di necessità, si trasforma in un Risiko. Un'operazione «ad incastro», come la chiama il direttore medico di presidio del Santa Maria, Luca Lattuada. Il personale necessario per presidiare le sedici postazioni di Malattie infettive attivate ieri all'ospedale di Udine è stato recuperato dalla Rsa covid sinora operativa al Gervasutta.

«Stiamo svuotando - spiegava ieri Lattuada - la Rsa del Gervasutta e stiamo trasferendo i pazienti a Gemona, dove abbiamo aperto una Rsa covid con 34 posti letto invece dei 24 che sinora erano operativi all'Istituto di riabilitazione di Udine. In questo modo, i sanitari che finora seguivano i 24 pazienti al Gervasutta verranno al Santa Maria della Misericordia nel reparto da sedici letto che apriamo al piano terra del padiglione 9. In questo modo guadagneremo dieci posti di Rsa covid e 16 di Malattie infettive».

IL PUZZLE

Ovviamente, per far questo, all'ospedale di Gemona è stato necessario convertire alle esigenze di un reparto covid una parte delle degenze intermedie. L'attivazione dei 16 posti di malattie infettive a Udine si è resa necessaria per far fronte all'aumento dei ricoveri, che, «seppur non travolgente» come nelle ondate precedenti, «pian piano» prosegue implacabile. «i siamo preparati per tempo - dice Lattuada -. Speriamo di non dover riempire tutti i nuovi posti allestiti. Auspichiamo che l'ondata si fermi». È già scattata la solidarietà fra Aziende sanitarie, già vista in azione in passato, per reggere l'urto della pandemia. «Oggi (ieri ndr) prenderemo due pazienti da Pordenone e altri due da Trieste» Il virus ha già il suo conto aperto con la sanità non covid. Per accogliere le persone contagiate nel tempo sono state in parte sacrificate le chirurgie ambulatoriali di Cividale e Gemona e sono stati chiusi poi 8 letti di Medicina all'ospedale di San Daniele. Per aprire la Rsa al Gervasutta (ora trasferita a Gemona) erano stati sospesi altri otto posti di riabilitazione. E anche a Palmanova sono stati destinati a pazienti covid dei letti di Medicina.

LAVORO TEMPORANEO

Per far fronte alla recrudescenza della pandemia, intanto, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, che già nel corso dell'anno aveva autorizzato «un piano di acquisizioni straordinarie volte a contenere l'emergenza epidemiologica» con il ricorso a lavoratori interinali, ha deciso di confermare fino al 30 giugno i 51 rapporti di somministrazione di lavoro temporaneo (7 sanitari, 32 amministrativi e 12 tecnici) in scadenza al 31 dicembre di quest'anno, attraverso il ricorso ad una ditta convenzionata con il servizio sanitario. «In parallelo si procederà con lo scorrimento delle graduatorie regionali ed aziendali esistenti qualora il fabbisogno - in relazione ai suddetti profili - andasse a consolidarsi, facendo conseguentemente venir meno la necessità di ricorrere al lavoro interinale». AsuFc, con un recente decreto firmato dal direttore generale Denis Caporale, ha anche autorizzato, sempre fino al 30 giugno, anche «il ricorso a rapporti di tipo somministrato» con assistenti sanitari di categoria D, per far fronte alle «crescenti e improcrastinabili urgenze correlate all'andamento» del piano di immunizzazione, «per un contingente che sarà definito compiutamente in relazione all'andamento della campagna vaccinale e i cui costi saranno coperti dai finanziamenti covid, nelle more dell'attivazione e conclusione delle altre forme di reclutamento di tipo subordinato». Via libera poi, sempre fino al 30 giugno, anche al ricorso a sette rapporti di lavoro di timo somministrato con operatori tecnici specializzati di categoria B «per le esigenze di portinerie e centrali aziendali».

Camilla De Mori

