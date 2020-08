LA CITTÀ

UDINE (cdm) Navette elettriche per il centro, telecamere su tutti i bus, paline elettroniche e lotta senza quartiere ai portoghesi. Aniello Semplice, neo amministratore delegato di Saf dipinge così il futuro di bus e corriere a Udine. «A Udine dobbiamo arrivare a garantire almeno 300mila chilometri in più all'anno. La prima cosa da rivedere è il centro storico, con le navette, magari con bus elettrici. Nel contratto regionale non sono previsti i mezzi elettrici. Oltre alle macchine, che costano circa 450mila euro ciascuna, significa anche dotarsi di stazioni di ricarica dentro i depositi e avere una gestione di macchine delicate. In città basterebbero 4 bus elettrici. La Saf è controllata dal gruppo Arriva e questa è una delle cose su cui un grande gruppo può dare una mano. È evidente che non regaleremo dei bus, ma ci sono delle linee di finanziamento europee molto forti per la sostenibilità. Con l'aiuto della Regione potremo investire sul territorio. Il problema vero, ripeto, non sarebbe l'acquisto dei bus ma mettere su un sistema delicato». La sperimentazione della 1a e della 1b a servizio del centro, è sotto gli occhi di tutti, non ha funzionato. «L'esperimento non è stato un successo. Non perché l'idea fosse sbagliata ma perché una frequenza di 40 minuti per una città come Udine, con distanze così ridotte, è un'eternità. Bisogna recuperare il progetto e farlo con mezzi molto più frequenti, cercando di portarci sopra la domanda. L'obiettivo è far ripartire questo servizio, ma non allo stesso modo. Alla Saf sono arrivato da due settimane. Ma gli uffici ci credono molto e proprio in questi giorni c'è stato un incontro ricognitivo e informale con il Comune, per ragionare su come far ripartire le navette, anche se bisogna tener presente che il regolatore è la Regione. Entro settembre non credo si riesca a ripartire, ma vedremo per fine anno di riuscirci».

Entro fine anno avremo installato le telecamere su tutti i mezzi urbani della scarl, che sono 412, di cui 270 a Trieste e 140 fra Udine, Pordenone e Gorizia. A Udine ne sono già state installate alcune. Ma devono essere tutte in funzione per far partire il sistema di videosorveglianza. Entro fine anno saranno allestite un'ottantina di telecamere».

«Nel 2019 Udine ha elevato seimila multe in tutto l'anno per le persone che salivano senza biglietto. Questo ci ha fatto stimare un'evasione intorno all'8-10 per cento, che vuol dire quasi 1,5 milioni in meno l'anno. Un tasso di evasione è fisiologico. Il povero disperato lo troverai sempre, non siamo sceriffi. Ma c'è un tasso di evasione che va aggredito di più ed è quello giovanile: quei ragazzi che invece di usare i soldi per fare l'abbonamento li spendono in un altro modo. A Trieste ho premuto molto su questo tasto. Trovo che sia una forma di rispetto nei confronti di chi il biglietto lo paga. Poi, parliamo di tariffe alla portata di tutti. Su questo saremo inflessibili». L'ad pensa a «controlli misti fra controllori interni e vigilantes esterni. A Udine abbiamo una quindicina di verificatori e controllori. Bisogna fare i turni misti, con squadre in cui ci siano anche le guardie giurate: a Udine abbiamo un contratto con un'azienda privata, la Puma. Già girano una decina di persone. La gente va educata a prendere il biglietto». La nuova frontiera è il ticket virtuale. «Il sito di Tpl Fvg è partito da poco e ha già 20mila utenti. La app è stata scaricata da 1.200 persone. Abbiamo anche un call center che funziona dalle 6 alle 22». Sul fronte tecnologie, a Udine arriveranno anche «una quarantina di paline informatizzate alle fermate. E c'è anche il wi fi su tutta la flotta». «Se uno vede un mezzo particolarmente affollato, dovrebbe aspettare quello successivo. Invece, soprattutto nelle aree marine di Trieste questo rispetto io non lo riscontro sempre da parte dei passeggeri. Questo apre un tema più generale che è quello dei controlli: chi controlla il distanziamento sui mezzi pubblici? Non certo l'azienda, non è il suo mestiere. Non si può chiedere all'autista di saltare una fermata né di far scendere la gente: l'autista deve guidare. Possono controllare i nostri verificatori a terra, ma quelli che dovrebbero dare una mano sono sicuramente la Protezione civile e i carabinieri. Io però controlli non ne vedo. Ne abbiamo parlato, ma le forze sono quelle che sono. La gente deve dimostrare maggior senso civico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

