LA VICENDA

UDINE Alla vigilia del Natale ortodosso, ieri sera i fedeli si sono radunati in viale Venezia per la cerimonia tradizionale, negli spazi attigui alla chiesa di San Giuseppe. Ma, complice il regime di zona rossa con le misure anticovid rafforzate in tutta Italia in occasione dell'Epifania cattolica, alcuni residenti della zona si sono allarmati e hanno chiesto l'intervento delle forze di polizia per verificare cosa stesse succedendo. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia locale. È stata informata anche la Polizia. Come si apprende dalla Questura, non sono scattate sanzioni perché gli agenti della Polizia locale, una volta intervenuti sul posto, hanno appurato che nelle sale affittate dalla comunità ortodossa per l'occasione, che possono contenere fino a 250 persone, il distanziamento sociale sarebbe stato rispettato e che gli accessi erano contingentati, con tanto di addetto all'ingresso. Nessun assembramento, quindi.

Secondo le forze dell'ordine i residenti allarmati potrebbero essere stati tratti in inganno dal fatto che all'ingresso della struttura i fedeli accedevano con una candela in mano, come prevede il rito, e questo potrebbe aver creato dei rallentamenti. La cerimonia, inoltre, prevede che venga consumato del pane benedetto e anche questa circostanza, secondo la tesi delle forze di polizia, potrebbe aver ingenerato un equivoco agli occhi di chi guardava la scena a distanza. Ma Irene Giurovich, che ha allertato le forze di polizia, non ci sta e sostiene che «è assurdo: domani (oggi ndr) presento un esposto circostanziato. Allora anche noi potevamo fare Natale così, affittando una sala e chiamando varie famiglie e amici». Giurovich si chiede anche: «Perché a Capodanno hanno multato i ragazzi che avevano affittato una baita e questi no?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA