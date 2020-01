«Natale e saldi alla grande Udine si riscopre capitale»

IL BILANCIO

UDINE Cinquemila persone per il Capodanno in piazza, pista di pattinaggio affollata di bimbi e famiglie, una città addobbata a festa: l'assessore ai grandi eventi, Maurizio Franz chiude il 2019 con soddisfazione e guarda positivamente ai prossimi appuntamenti della città. Il Natale è andato alla grande spiega -; sono molto contento perché tutti gli eventi creati hanno avuto molto successo, dalla pista in piazza Venerio, che ha visto una grande partecipazione, al mercatino di piazza San Giacomo che quest'anno Confartigianato ha realizzato ancora meglio dei precedenti. Molti anche coloro che hanno visitato la mostra dei presepi allestita dalle Pro Loco in Galleria Modotti. Senza contare l'ultimo dell'anno in piazza Primo Maggio con una folla di giovani entusiasti e uno show musicale che è stato molto apprezzato. E siamo fieri di aver proposto per la seconda volta i fuochi artificiali senza botti: spettacolari, ma, coerentemente con la nostra grande attenzione all'ambiente e agli animali, non problematici per gli amici a quatto zampe. Franz ricorda poi il grande sforzo, sostenuto dall'amministrazione, messo in campo dalla Camera di Commercio, dalle associazioni di categoria e da quelle delle vie e dei borghi per illuminare Udine e creare un suggestivo clima natalizio, anche grazie ai due splendidi abeti donati dal Comune di Forni di Sopra.

Secondo l'assessore, la presenza di tante persone in città, friulani e turisti, dimostra che il capoluogo sta riacquistando la sua attrattività: I saldi sono iniziati bene commenta -, e credo che i commercianti possano essere soddisfatti, partendo proprio da via Mercatovecchio, dove è stata creata una piazza naturale e suggestiva che dà l'idea di ciò che sarà quella strada una volta completati i lavori e pedonalizzata, cosa che nessuno ha avuto il coraggio di fare prima di noi: sarà un altro salotto di Udine, assieme a piazza San Giacomo, e darà valore turistico e commerciale al centro storico. Che un grande marchio come Zara abbia deciso di restare solo in città (chiudendo il punto vendita al Città Fiera, ndr) è un segnale positivo e penso che anche la sistemazione di via Poscolle e via Aquileia favorirà l'arrivo di negozi e attività di livello che fanno sì che Udine diventi un modello e rappresenti sempre di più la capitale del Friuli. Tutti fattori che fanno guardare con ottimismo al futuro: L'avvio positivo dei saldi vuol dire che Udine ha riacquistato attrattività commerciale; il 5per cento in più di presenze nel 2019 testimonia anche quella turistica; tutti gli eventi realizzati, da Friuli Doc a Ein Prosit, dagli Europei Under 21, al Concorso mondiale del Sauvignon, hanno avuto grande successo conclude l'assessore -. Quest'anno, poi, ci aspetta il Giro d'Italia, che sarà a Udine per tre giorni, e nel 2021, la grande adunata degli Alpini.

