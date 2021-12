Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ARIA DI FESTAUDINE La magia del Natale è tornata a Città Fiera ed è tutto pronto per accogliere in sicurezza grandi e bambini con un calendario di appuntamenti dedicati alla festa più attesa dell'anno. Come sempre, uno spazio speciale è riservato ai più piccoli: la piazza Show Rondò accoglierà il villaggio di Babbo Natale all'interno del quale si svolgeranno laboratori creativi gratuiti, gli spettacoli gospel e dove i più piccoli...