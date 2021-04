Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN GIUNTAUDINE Udine avrà due campi da padel. Ieri la giunta ha dato il via libera al preliminare per la loro realizzazione nel contesto dell'impianto sportivo di tennis di via del Maglio per circa 455mila euro. «È uno dei giochi tra i più gettonati ha spiegato l'assessore allo sport, Antonio Falcone -. Abbiamo scelto via del Maglio perché è quella ritenuta più opportuna per arrecare meno disagi all'impianto e sfruttarne le sue...