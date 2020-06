DA METÀ GIUGNO

VILLA CHIOZZA DI CERVIGNANO La SpiaggiaFVG2020 è stata presentata ieri mattina alla stampa austriaca e tedesca, in una conferenza stampa virtuale convocata da PromoTurismoFvg in collaborazione con gli operatori di Grado e Lignano Sabbiadoro. Il Friuli Venezia Giulia è così la prima regione d'Italia a presentare in una conferenza stampa online le novità, le modalità di accesso e i servizi che caratterizzano l'offerta mare che da Lignano Sabbiadoro a Muggia, passando per Grado e il Golfo di Trieste, si snoda lungo i 130 chilometri della costa unica. Gli elementi qualificanti dell'esperienza spiaggia Fvg sono stati illustrati a una platea di circa 40 giornalisti di Austria e Germania, nell'incontro virtuale al quale hanno aderito anche il direttore marketing di Enit Maria Elena Rossi e un manager tedesco, affezionato turista, in vacanza questi giorni sulla costa della regione. PromoTurismoFVG, nella fase di rilancio e in vista dell'apertura delle frontiere, ha voluto anticipare alcune novità della spiaggia che caratterizzerà l'estate 2020 al pubblico di Austria e Germania, che rappresentano i mercati di riferimento per il turismo della stagione balneare. Il disegno della Spiaggia 2020 del Friuli Venezia Giulia che, pur nell'adeguamento alle nuove regole, garantirà l'effetto benefico e gradevole della vacanza, presentato oggi, è frutto del lavoro di mesi che ha visto la collaborazione della Regione, con PromoTurismoFVG, operatori, gestori e stakeholder. Dal tavolo tecnico sono nate le linee guida che, pubblicate lo scorso mese, hanno rappresentato una prima risposta ai vincoli sanitari per contrastare la diffusione del virus, ma soprattutto un'opportunità per innalzare il livello qualitativo dei servizi, ma poi si sono tradotte nella base di partenza per la trasformazione del prodotto SpiaggiaFVG, tenendo conto della situazione a livello nazionale e internazionale, grazie anche a un particolare osservatorio sui mercati esteri messo in atto da PromoTurismoFVG sulla base di rapporti consolidati da anni con alcuni tour operatori di diversi Paesi. Le linee guida, in aggiunta a sondaggi e raccolte dei sentiment di cittadini ma anche turisti, hanno rappresentato un'occasione di ascolto per rispondere sempre più e sempre meglio, in particolare in questo momento, alle esigenze e alle necessità degli ospiti. Nel corso della conferenza stampa di oggi PromoTurismoFVG ha ricordato gli elementi distintivi della SpiaggiaFVG2020, tra i quali un maggior numero di servizi, migliore attenzione al cliente e velocità, grazie alle prenotazioni online e ai sistemi di booking ai cui la maggior parte degli operatori si è adeguata adottando le necessarie piattaforme software per il gestionale (dei circa 69 stabilimenti quasi 50 si sono dotati del booking online) e al sito unico delle spiagge (spiaggiafvg2020.it/), disponibile da metà giugno e che riunirà all'interno dello stesso portale tutti gli stabilimenti balneari del Friuli Venezia Giulia, permettendo di trovare in pochi istanti tutte le informazioni necessarie ed evitando code all'arrivo. La spiaggia per l'estate alle porte sarà confortevole, sicura e attenta, una spiaggia smart, in grado di regalare un'esperienza unica, rassicurante e speciale ai suoi ospiti, grazie alla cortesia e alle accortezze del personale, nel rispetto di standard di sicurezza e con sempre maggiori comfort. Le esperienze spiaggia (nautica, natura, bike, outdoor, wellness, enogastronomia, cultura) di tutta la costa sono raccolte e consultabili sul nuovo portale, già online, dedicato www.turismofvg.it/Mare/Home.

© RIPRODUZIONE RISERVATA