CONSORZIO

UDINE È nato ieri il Consorzio per la tutela della brovada Dop, nello studio del notaio Pierluigi Comelli a Udine. Finalmente anche questo prodotto tipico del Friuli avrà un Consorzio di tutela che si prefigge fin da subito di tutelare e valorizzare la brovada sia in regione che nel resto del territorio nazionale ed europeo.

Fulvio Mansutti, già promotore del riconoscimento della Dop nel 2011, nominato primo presidente del Consorzio, esprime la propria soddisfazione per essere riuscito a raggiungere questo importante risultato: «Vogliamo coinvolgere tutti i produttori regionali, anche i più piccoli, perché continuino a produrre e a certificare questo importante prodotto tipico, il quale, benchè di nicchia, ha sicuramente la possibilità di raggiungere dei volumi di produzione importanti considerando che la brovada è un prodotto sano, naturale e di qualità e che tutti questi aspetti sono tra i più ricercati dai consumatori».

Fanno parte del Cda come vicepresidenti, Lorena Decorte e Giacomo Mizzau. Il prossimo obbiettivo sarà quello di ottenere il riconoscimento ufficiale dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, mentre si lavorerà per aumentare la base associativa per coinvolgere tutti i produttori della regione,

© RIPRODUZIONE RISERVATA