UDINE Quattro irregolarità su 54 strutture controllate complessivamente in tutto il Friuli Venezia Giulia. Questo l'esito delle verifiche effettuate dai carabinieri del Nas di Udine in regione, nell'ambito del monitoraggio ispettivo svolto a livello nazionale dal Nucleo Tutela Salute dell'Arma in strutture sanitarie e socio assistenziali, su disposizione del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Nello specifico tra le quattro province sono state oggetto di controlli 32 centri socio-sanitari (come Rsa, cliniche lungodegenza e simili) e 22 socio-assistenziali (case di riposo, comunità alloggio, comunità albergo e case famiglia). Nelle quattro strutture finite nella lista nera, tutte nel territorio friulano, da parte degli uomini del capitano Fabio Gentilini, sono state riscontrate tre violazioni penali - due attinenti l'emergenza Coronavirus e una no - e una amministrativa, a causa di un piano anti-Covid non completo e non attinente alle normative. Le verifiche sono scattate in concomitanza con il periodo delle festività natalizie. A livello nazionale l'ispezione ha riguardato 1.848 strutture, con irregolarità riscontrate in 281 di esse, pari al 15%. Complessivamente, sono state contestate 109 violazioni penali e 373 amministrative, con l'applicazione di sanzioni per un valore di 111 mila euro; 83 persone sono state denunciate e 287 segnalate alle Autorità amministrative.

In particolare, 143 violazioni hanno riguardato le misure di contenimento alla diffusione da Covid-19, pari al 38% delle irregolarità complessivamente riscontrate, come il mancato uso di dispositivi di protezione da parte degli operatori e la loro corretta formazione alla mancata individuazione di percorsi e aree dedicati, la programmazione delle fasi di pulizia e sanificazione. Sono state 18 le strutture che, a causa di criticità particolarmente gravi o per lo stato di abusivismo in cui operavano, sono state oggetto di provvedimenti di sospensione o chiusura dell'attività assistenziale, il cui valore economico ammonta a oltre 11 milioni di euro. In questo caso gli interventi di cessazione delle attività irregolari hanno determinato il conseguente ricollocamento degli anziani ospiti presso le abitazioni dei propri familiari o il trasferimento in altre strutture idonee. L'intensificazione dei controlli da parte del Nas è stata finalizzata ad assicurare la corretta erogazione dei servizi di cura e assistenza a tutela delle persone indifese. Infatti, proprio nel periodo delle Festività si rileva un aumento della domanda di ospitalità di persone anziane presso strutture ricettive, a cui non sempre corrisponde il mantenimento del livello assistenziale, sia in termini di numero di operatori, anche per il godimento di ferie, sia di qualità del servizio fornito. Il possibile decadimento assistenziale può ripercuotersi anche sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione del Covid, con gravi conseguenze sull'incolumità di soggetti vulnerabili per età e stato di salute hanno fatto sapere dall'Arma.

