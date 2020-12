IL CASO

UDINE Ci sarebbe stato ancora Rocco Russo, 51 anni, detenuto in carcere a Tolmezzo dal 2018, ai vertici dell'organizzazione criminale dedita al narcotraffico, smantellata dai Carabinieri del Ros e della Compagnia di Policoro, in provincia di Matera. Un gruppo criminale che aveva stretto alleanze con la mafia albanese per rifornire di cocaina, eroina e marjiuana Basilicata, Puglia e Calabria, come hanno spiegato ieri in conferenza stampa il Procuratore capo di Potenza, Francesco Curcio e la pm della Dda Anna Gloria Piccininni, rendendo nota la pericolosità della criminalità organizzata albanese, che è diventata una delle più forti in Europa. L'operazione, denominata Metalba, è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, ha coinvolto ben sei regioni, interessando nello specifico le province di Matera, Potenza, Cosenza, Lecce, Parma, Trapani e Udine, portando all'arresto di 18 persone. Per sette di queste è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, tra loro appunto Russo, boss dell'omonimo clan operante nel Metapontino, rinchiuso nel penitenziario carnico da due anni a seguito di una precedente operazione, denominata Rusca, conclusa nel 2018 sempre ad opera della procura potentina. Gli altri 11 indagati, accusati dei reati di associazione dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti, sono finiti invece ai domiciliari. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la droga arrivava dall'Albania e veniva spacciata lungo il litorale jonico-lucano, in particolare a Tursi e Policoro, nel Materano. All'operazione hanno preso parte anche le unità cinofile del Nucleo carabinieri di Tito Scalo (Potenza) e un elicottero del sesto Nucleo di Bari. Decisive per le indagini sono state le dichiarazioni di una collaboratrice di giustizia. La donna ha cominciato a parlare con gli investigatori circa tre anni fa dopo essere stata messa sotto protezione in seguito ai maltrattamenti subiti da parte del convivente, il 36enne albanese Bledar Allmuca, che ieri è finito in cella.

IN CARCERE

In carcere, oltre a Rocco Russo, si trova anche la compagna Vanessa Pellegrino, di 24 anni, che avrebbe preso il comando dell'organizzazione criminale dopo l'arresto di Russo. L'attività investigativa, esposta ieri in conferenza stampa, è solo la conclusione di una più ampia attività d'indagine che nel corso del tempo ha consentito di effettuare numerosi arresti in flagranza di reato e sequestri di stupefacente (eroina, cocaina, marijuana ed hashish), portando alla luce un solido e diffuso traffico di sostanze stupefacenti che si era instaurato sull'asse Albania Metapontino, per il tramite di soggetti stranieri fornitori che facevano la spola tra le due coste dell'Adriatico, in contatto diretto con la nazione d'origine per l'approvvigionamento della droga; di seguito lo stupefacente giunto in Basilicata, veniva capillarmente spacciato anche in concorrenza con altri gruppi criminali. Nel corso dell'esecuzione delle misure cautelari è stata trovata non solo sostanza stupefacente ma pure uno scanner utilizzato per segnalare la presenza di microspie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA