Nadia Orlando, gli amici chiedono giustizia al ministro

L'APPELLOPRADAMANO «Siamo contenti e soddisfatti. Ci ha detto che si ricordava del nostro caso, di essere venuto a Vidulis e di non preoccuparci che nel pacchetto sicurezza si farà qualcosa. Questo da un po' di serenità anche per tutte le altre Nadia».Giuseppe Melillo e un gruppo di concittadini di Nadia Orlando, la giovane di 21 anni uccisa la sera del 31 luglio 2017 dal fidanzato a pochi passi da casa, sul greto del Tagliamento a Vidulis di Dignano, erano arrivati intorno alle 19 al Parco Rubia di Pradamano dove era in corso la festa...