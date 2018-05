CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSICAUDINE La Fondazione Friuli è un ente privato di servizio pubblico la cui competenza territoriale riguarda le ex province di Udine e Pordenone (per decenni Fondazione Crup): in sostanza la Piccola Patria non dimenticando le componenti slavofone della Benecja e germanofone del Canal del Ferro con enclavi saurane e, ora, Pontebba. Non va neanche dimenticato il goriziano friulanofono, con il dettaglio storico per il quale la Società Filologica vide la nascita nel 1919 proprio a Gorizia, dedicata alla memoria del grande studioso goriziano...