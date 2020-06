MUSICA

Quindici concerti all'aria aperta, dai monti al mare: è il progetto Palcoscenici naturali, luoghi unici da scoprire attraverso l'arte. Una proposta che gli Amici della Musica di Udine lanciano da giugno a settembre, in sinergia con diversi comuni del territorio e con la Regione Friuli Venezia Giulia, presentando scenari mozzafiato ed escursioni, accanto a programmi musicali pensati e organizzati per la specificità degli ambienti in cui si svolgeranno. Mentre il sodalizio si prepara a recuperare gli ultimi appuntamenti del cartellone (tra cui Philippe Entremont e Bruno Canino), ecco quindi la quarta edizione di Friuli concertante, nella quale rientra la rassegna. Quest'anno non si tratterà solo di una concertazione dei luoghi, ma anche una concertazione tra pubblico, musicisti e natura.

I LUOGHI

Le location sono suggestive e spesso inedite: il giardino del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (19 e 21 giugno, 10 luglio), il giardino del Palazzo Savoia di Arta Terme (20 giugno, 11 luglio, 22 agosto), il porticato della Sala Consiliare di Venzone (21 giugno), il giardino dell'Azienda Foffani nel borgo medievale di Clauiano (9 luglio), i Bastioni di Palmanova (12 luglio), il parco di Villa de Puppi di Moimacco (13 luglio), Doberdò del Lago (14 luglio), Cave del Predil (17 luglio), portico della chiesetta Madonna della Neve di Precenicco (18 luglio), il Roccolo del Postino di Montenars (23 agosto) e la cima del monte Cuarnan (20 settembre), in occasione dei 35 anni dalla ricostruzione della Chiesa del Redentore.

I PROTAGONISTI

Tra gli interpreti, segnaliamo il Trio Ludwig, I Musici della Serenissima, Euterpe Ensemble, Le Agane e Campus Musica Stars. Tutti i concerti sono a ingresso libero, esclusi quelli che prevedono iniziative collaterali: ad Aquileia si potrà infatti visitare il Museo, a Clauiano ci sarà un vin d'honneur, a Doberdò escursione nel parco del lago e a Precenicco escursione in barca nella Riserva naturale alle foci del Fiume Stella. Ciliegina sulla torta, il concerto di chiusura: chi non volesse fare l'escursione a piedi nelle Prealpi Giulie, potrà salire a bordo di un elicottero partendo dal campo sportivo di Montenars per arrivare in volo sulla cima del Cuarnan. Per informazioni, orari e prenotazioni sul sito www.amicimusica.ud.it.

