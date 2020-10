Primo locale sanzionato nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Udine, per non aver rispettato le indicazioni contenute dall'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento della diffusione del coronavirus. È accaduto in pieno centro storico, con gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volante della Questura di Udine in servizio per il controllo del territorio nel capoluogo friulano hanno notato, verso la mezzanotte e mezza, che al bar Torriani, nell'omonima via a due passi dall'incrocio con largo dei Pecile e via Zanon, una quindicina di avventori stazionavano all'interno del locale, che continuava a servire da bere al bancone mentre la musica era ancora accesa. Per il titolare del bar è scattata una sanzione amministrativa di 400 euro e la chiusura per un giorno del locale, stante il mancato rispetto della recente disposizione che obbliga i titolari di bar e ristoranti a rispettare come orario di chiusura massimo, la mezzanotte. I servizi di controllo per verificare il rispetto della norma saranno eseguiti in maniera costante nei prossimi giorni a tutela della salute pubblica. La chiusura dei pubblici esercizi va da uno a cinque giorni.

