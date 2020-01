Museo della civiltà del vino Mauro Pascolini alla guida

LA REALTÀ

BUTTRIO Il Museo della Civiltà del Vino di Buttrio, Centro di documentazione e Laboratorio di ricerca, da oggi ha una Commissione di gestione e di vigilanza che resterà in carica per il prossimo quinquennio. La sua costituzione commenta l'assessore alla promozione turistica e città del vino, Tiziano Venturini - è importante per il contributo che darà al progetto che stiamo portando avanti per l'allestimento del museo. I due componenti di nomina consiliare chiamati a far parte della Commissione sono un rappresentante della maggioranza, Lucia Lorusso, e uno della minoranza, Giorgio Sincerotto. La giunta comunale ha indicato Mauro Pascolini di Cividale del Friuli, professore ordinario di Geografia dell'Università di Udine, le cui conoscenze e attitudini sono state ritenute idonee (è stato delegato del Rettore per il progetto Cantiere Friuli) per la nomina a Direttore del Museo. Sono stati proposti come esperti da nominare Veronica Tomasettig e Luca Zamparo, entrambi con specifiche competenze ed esperienza nel settore. La Pro Loco Buri, come indicato dal regolamento, ha comunicato come proprio rappresentante da nominare il nome di Valter Pezzarini, socio della Pro Loco Buri e presidente dell'associazione delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.

