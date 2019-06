Musei gratis a chi segue gli Europei U21

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Per tutto il mese di giugno, in occasione dei Campionati Europei di calcio Under 21 che si terranno a Udine tra il 17 e il 30 del mese, data del match decisivo per il primo e secondo posto, il Comune di Udine, assieme a PromoTurismo Fvg, ha deciso di permettere ai possessori di uno dei biglietti delle partite che si disputeranno in città di entrare gratuitamente nelle varie sedi museali cittadine. Il visitatore, oltre al biglietto della partita, dovrà presentare uno dei tagliandi presenti nel coupon recuperabile presso la sede di...