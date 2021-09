Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DRAMMAGRADO Tragedia della strada all'alba di ieri a Grado, a perdere la vita il 44enne Samuele Gregori, travolto da un Suv mentre era in sella alla sua bicicletta, diretto al lavoro. L'incidente si è verificato poco dopo le ore 6.00, lungo via Monfalcone, all'altezza del Campeggio Europa. La vittima avrebbe compiuto 45 anni a dicembre. L'uomo, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, stava transitando con la sua due ruote per...