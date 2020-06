LA TRAGEDIA

LIGNANO Con la moto è finito sul cordolo del rondò, finendo per rimanere schiacciato dalla sua Harley Davidson. Non ci sono testimoni dell'incidente di Lignano in cui l'altra notte ha perso la vita Cristian Pizzolitto, 48 anni di San Michele al Tagliamento, ma le telecamere di videosorveglianza comunali non lasciano dubbi. Gli agenti della Polizia locale li hanno visionati più volte ieri, proprio per ricostruire la dinamica del terribile schianto, elaborando ogni fotogramma terminato con il decesso dell'uomo. Erano le 1.15 quando Pizzolitto, in sella alla potente moto, stava percorrendo viale Europa a Sabbiadoro in direzione della strada regionale, evidentemente per rincasare. Giunto in prossimità della rotatoria che si affaccia sul Municipio di Lignano, da poco allargata, il centauro è finito dritto sul cordolo che lo ha fatto schizzare in aria. Dalle immagini si vede che Pizzolitto è letteralmente volato, atterrando a poco meno di 50 metri dal punto di impatto, come ricostruito dagli stessi investigatori della Polizia locale. A provocare il decesso del 48enne sarebbe stata la motocicletta che con il suo peso gli è finita addosso, schiacciandolo. Poco dopo si vedono un gruppo di ragazzini che, in bicicletta, si avvicinano al luogo dell'incidente scoprendo il corpo inerme del sanmichelino. Un po impauriti, hanno poi preso il telefono per chiamare i soccorsi. In rapida sequenza sono arrivati i sanitari con l'ambulanza e gli agenti della Polizia locale. Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita del 48enne non è servito. La salma, come disposto dal Pm di Udine Annunziata Puglia, è stata affidata ai familiari che hanno già organizzato il funerale che sarà celebrato domani a Cesarolo. Originario di San Michele, Cristian Pizzolitto, artigiano, era andato a vivere da ragazzino con la mamma a Cesarolo, salvo poi spostarsi di nuovo a San Michele e quindi a Malafesta. Qui aveva preparato dal nulla una squadra di rugby femminile quindi per i più piccoli, allestendo il vecchio campo di calcio. Era stato poi presidente della società del rugby, salvo poi avvicinarsi all'ambiente del rugby udinese, tanto da aver ricoperto il ruolo di allenatore delle squadre giovanili della Leonorso Udine. Dopo un matrimonio naufragato, dal quale era nato il figlio Kevin che ora lavora in un locale di Latisana, Cristian si era rifatto una vita con Nadia. Da poco era anche diventato nonno:un evento che lo aveva reso pazzo di gioia. La notizia della disgrazia ha lasciato sgomento e dolore tra i tanti amici e conoscenti. «Venerdì la nostra ultima birra - lo ha ricordato l'amico Andrea -. Mi hai detto: Quando andiamo a fare un giro in moto assieme? Ti vendo la mia Harley... è giusta per te. I soldi me li dai un po' alla volta. Non eri un uomo facile, non eri un uomo smidollato, non eri per tutti. Mi chiamavi il sindaco di San Michele perché ogni volta che avevi bisogno chiamavi me perché ti fidavi. Io per lavoro sono abituato al lutto di altri ma questa volta è devastante». Cristian lascia la mamma Loredana, la moglie Nadia e i figli Debora e Kevin.

Marco Corazza

