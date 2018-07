Multe nella ztl, consumatori dal sindaco: nodo da risolvere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONTENZIOSIUDINE Associazioni dei consumatori in pressing dal sindaco di Udine Pietro Fontanini per cercare una soluzione alla grana della zona a traffico limitato e delle multe comminate dagli implacabili varchi elettronici. Ieri in mattinata una delegazione composta da diversi cittadini e dai referenti di Consumatori attivi e Codacons ha incontrato il primo cittadino e il suo vice Loris Michelini esponendo le criticità dei multati.La presidente di Consumatori Attivi, Barbara Puschiasis ha messo in evidenza i profili tecnici che renderebbero...